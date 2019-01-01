

Развитие системы здравоохранения в Приднестровье – одна из приоритетных задач не только Правительства, но и всех органов государственной власти. С этих слов Премьер начал расширенное совещание с привлечением руководства минэкономразвития, минздрава и глав районных и городских больниц республики. Говорили об исполнении программы Фонда капитальных вложений-2019.



Александр Мартынов напомнил, что в прошлом году акцент в рамках работ был сделан на учреждениях дошкольной и школьной сети. В этом же – на сфере здравоохранения.



«Мы должны сделать так, чтобы отремонтированные объекты медицинской инфраструктуры были максимально удобны и функциональны как для пациентов, так и для врачей», – подчеркнул Александр Мартынов, добавив, что в 2020 и 2021 годах приоритет системы здравоохранения будет сохранен.



Всего же сумма затрат программы Фонда составит 221 млн рублей. Из них 82 млн расходуют на медицину (37% от всего объема сметы): чуть более 40 млн направят на капстроительство и капремонт 31 объекта, столько же – на развитие материально-технической базы.



Как сообщил Вице-премьер Алексей Цуркан, специально созданная комиссия занималась проработкой списка медоборудования, необходимого к приобретению в 2019 году. Совместно с парламентариями перечень проанализируют и утвердят к весне. В него войдут комплект оборудования для урологических операций (для РКБ), рентгенодиагностические аппараты, компрессоры медицинские, холодильники для хранения вакцин, прочие расходные материалы и предметы снабжения.



Чтобы подойти к решению вопроса комплексно, Александр Мартынов поручил разработать программу переоснащения медоборудованием на среднесрочную перспективу. К сентябрю документ необходимо представить на рассмотрение парламента.



К слову, профильные специалисты завершают работу над программой развития скорой медицинской помощи. Только в этом году по линии Фонда закупят около 5 автомобилей СМП. Планируется за 3-4 года «закрыть» вопрос по транспорту на станциях скорой медпомощи. За такой же период времени обновят инфраструктуру в пунктах СМП. Вдобавок, по программе ФКВ-2019 предусмотрят приобретение тренажеров для симуляционного класса.



Что касается ремонта и строительства объектов, здесь, по словам заместителя министра экономразвития, начальника департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства МЭР Ивана Унту, работы уже начаты. По предложению Премьера при Правительстве создадут комиссию, которая займется утверждением проектов по программе Фонда капвложений.



«По каждому объекту будет сформировано детальное техническое задание, какой фронт работы будет выполняться, какие материалы будут использоваться при облицовке стен, пола, систем вентиляции, обеззараживания воздуха, водоснабжения. После того, как комиссия утвердит техническое задание, уже непосредственно будут искать подрядчика и поставщика. В этом случае у нас будет общее понимание того, что мы делаем», – пояснил суть инициативы Александр Мартынов.



Предложение участники встречи поддержали, поскольку на практике при строительстве или ремонте учреждений главврач остается «один на один» с подрядчиком, говорили на совещании. Чтобы устранить все пробелы при решении возникающих вопросов, комиссия с участием широкого круга лиц (минздрава, минэкономразвития, главврачи больниц, депутаты) будет утверждать техзадание объекта.



По поручению Главы Правительства специалисты начнут формировать программу Фонда каплвожений-2020. Принцип действия тот же, напомнил Александр Мартынов: выявление критических точек и включение их в смету. Развитие системы здравоохранения в Приднестровье – одна из приоритетных задач не только Правительства, но и всех органов государственной власти. С этих слов Премьер начал расширенное совещание с привлечением руководства минэкономразвития, минздрава и глав районных и городских больниц республики. Говорили об исполнении программы Фонда капитальных вложений-2019.Александр Мартынов напомнил, что в прошлом году акцент в рамках работ был сделан на учреждениях дошкольной и школьной сети. В этом же – на сфере здравоохранения.«Мы должны сделать так, чтобы отремонтированные объекты медицинской инфраструктуры были максимально удобны и функциональны как для пациентов, так и для врачей», – подчеркнул Александр Мартынов, добавив, что в 2020 и 2021 годах приоритет системы здравоохранения будет сохранен.Всего же сумма затрат программы Фонда составит 221 млн рублей. Из них 82 млн расходуют на медицину (37% от всего объема сметы): чуть более 40 млн направят на капстроительство и капремонт 31 объекта, столько же – на развитие материально-технической базы.Как сообщил Вице-премьер Алексей Цуркан, специально созданная комиссия занималась проработкой списка медоборудования, необходимого к приобретению в 2019 году. Совместно с парламентариями перечень проанализируют и утвердят к весне. В него войдут комплект оборудования для урологических операций (для РКБ), рентгенодиагностические аппараты, компрессоры медицинские, холодильники для хранения вакцин, прочие расходные материалы и предметы снабжения.Чтобы подойти к решению вопроса комплексно, Александр Мартынов поручил разработать программу переоснащения медоборудованием на среднесрочную перспективу. К сентябрю документ необходимо представить на рассмотрение парламента.К слову, профильные специалисты завершают работу над программой развития скорой медицинской помощи. Только в этом году по линии Фонда закупят около 5 автомобилей СМП. Планируется за 3-4 года «закрыть» вопрос по транспорту на станциях скорой медпомощи. За такой же период времени обновят инфраструктуру в пунктах СМП. Вдобавок, по программе ФКВ-2019 предусмотрят приобретение тренажеров для симуляционного класса.Что касается ремонта и строительства объектов, здесь, по словам заместителя министра экономразвития, начальника департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства МЭР Ивана Унту, работы уже начаты. По предложению Премьера при Правительстве создадут комиссию, которая займется утверждением проектов по программе Фонда капвложений.«По каждому объекту будет сформировано детальное техническое задание, какой фронт работы будет выполняться, какие материалы будут использоваться при облицовке стен, пола, систем вентиляции, обеззараживания воздуха, водоснабжения. После того, как комиссия утвердит техническое задание, уже непосредственно будут искать подрядчика и поставщика. В этом случае у нас будет общее понимание того, что мы делаем», – пояснил суть инициативы Александр Мартынов.Предложение участники встречи поддержали, поскольку на практике при строительстве или ремонте учреждений главврач остается «один на один» с подрядчиком, говорили на совещании. Чтобы устранить все пробелы при решении возникающих вопросов, комиссия с участием широкого круга лиц (минздрава, минэкономразвития, главврачи больниц, депутаты) будет утверждать техзадание объекта.По поручению Главы Правительства специалисты начнут формировать программу Фонда каплвожений-2020. Принцип действия тот же, напомнил Александр Мартынов: выявление критических точек и включение их в смету.



Примечание Г.В.: Осталось еще и зарплату поднять врачам. Напомню, что сегодня только в Бендерах не хватает порядка трех десятков врачей на зарплату 2200 рублей.