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На Украине рассказали о самых богатых на проституток регионах

На Украине рассказали о самых богатых на проституток регионах
В 2018 году в Днепропетровской области Украины было выявлено 169 человек, занимавшихся проституцией. Это самый высокий показатель среди регионов страны, сообщает УНН.
На втором месте находится Одесская область, там обнаружили 160 человек. Далее расположились Николаевская область (97) и город Киев (85).
В двух регионах не нашли ни одной проститутки: в Ивано-Франковской области и в Крыму, который официальный Киев считает своей территорией. В Волынской области обнаружили одного человека, в Черниговской — трех, в Черновицкой — шестерых.

Ранее в январе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в стране нужно легализовать оружие и проституцию. Он отметил, что в настоящее время это явление питает коррупцию в первую очередь в среде силовиков.

Занятие проституцией, согласно статье 181-1 Кодекса об административных правонарушениях Украины, карается штрафом. С 2001 по 2006 год она являлась уголовно наказуемой.
  • Сегодня, 07:11
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