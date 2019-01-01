Более половины населения страны доверяет президенту Игорю Додону и положительно оценивает его работу на посту главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 29 января. Согласно итогам, рейтинг главы государства остается стабильно высоким.
Президентуре под руководством Игоря Додона доверяют 52,9% жителей страны. Это второе место рейтинга доверия граждан. На первом расположилась церковь. В то же время личный рейтинг Игоря Додона также составляет 50%.
Президенту доверяют в 5 раз больше граждан, чем премьер-министру Павлу Филипу, у которого 10% доверия населения, а спикер парламента Андриан Канду и вовсе не попал в список наиболее уважаемых среди молдаван политиков. В то же время в топ-5 политических личностей с наибольшим рейтингом доверия вошла председатель пропрезидентской Партии социалистов Зинаида Гречаный с 7,2% доверия. Кроме того, президент страны получил наибольшее количество положительных оценок граждан. Позитивно отзываются о его деятельности почти 52% молдаван. По этому показателю глава государства также многократно превосходит других политических лидеров.
Социологическое исследование “2018 год по мнению населения Республики Молдова” проводилось Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова с 4 по 19 января 2019 года. В исследовании приняли участие 1179 респондентов из 81 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет +/-3% Источник:
Жители Молдовы выбирают интеграцию в ЕАЭС и выступают категорически против НАТО
Если бы в это воскресенье в Молдове состоялся референдум, на котором гражданам пришлось бы выбрать между интеграцией в Евразийский экономический союз или в Европейский союз, большее количество молдаван выбрали бы вступление в ЕАЭС. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в Кишиневе. Согласно итогам, за вступление в ЕАЭС выступают 42,5% граждан. Интеграцию в ЕС выбрали бы 40,3%. Ни один из союзов – 4,6%, не приняли бы участие в голосовании – 6,9%. Еще 5,7% опрошенных не знают или отказались отвечать на вопрос. В то же время если бы в Молдове состоялся референдум по вопросу вступления республики в НАТО, 58,6% молдаван выступили бы против. За проголосовали бы 23,2%. Социологическое исследование “2018 год по мнению населения Республики Молдова” проводилось Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова с 4 по 19 января 2019 года. В исследовании приняли участие 1179 респондентов из 81 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.