В 2019 году по Закону ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вырос базовый тариф на полис. ОСАГО для физического лица обойдется в 315,80 рублей, для юридического – 505,30 рублей.
По словам директора Ассоциации страховщиков автотранспортных средств Андрея Тимошенко, это связано с изменениями закона об ОСАГО. «Базовый тариф увеличили в целях того, чтобы мы могли осуществлять компенсационные выплаты приднестровцам, которые пострадали при ДТП по вине водителей, передвигающихся на автомобиле с иностранными номерами и у которых есть “Зелёная карта” (полис международной системы страхования – прим. ред.)», - рассказал Андрей Тимошенко в интервью «Новостям Приднестровья».