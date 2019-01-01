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Отчего увеличился базовый тариф на полис ОСАГО в Приднестровье

Отчего увеличился базовый тариф на полис ОСАГО в Приднестровье
В 2019 году по Закону ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вырос базовый тариф на полис. ОСАГО для физического лица обойдется в 315,80 рублей, для юридического – 505,30 рублей.

По словам директора Ассоциации страховщиков автотранспортных средств Андрея Тимошенко, это связано с изменениями закона об ОСАГО.
«Базовый тариф увеличили в целях того, чтобы мы могли осуществлять компенсационные выплаты приднестровцам, которые пострадали при ДТП по вине водителей, передвигающихся на автомобиле с иностранными номерами и у которых есть “Зелёная карта” (полис международной системы страхования – прим. ред.)», - рассказал Андрей Тимошенко в интервью «Новостям Приднестровья».

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  • Вчера, 17:13
  • DTV
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