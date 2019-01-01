Вступил в силу указ президента ПМР "Об определении органов местного самоуправления, осуществляющих свои функции в населенном пункте, размещенном на территории, временно находящейся под контролем Республики Молдова". В нем, в частности. говорится:
"В соответствии со статьями 7, 65, подпунктом «р» пункта 1 статьи 66 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, на основании представления Бендерского городского Совета народных депутатов от 20 декабря 2018 года № 04-03/543, постановляю:
1. Определить, что в селе Варница, размещенном на территории, временно находящейся под контролем Республики Молдова, в котором не избраны Совет народных депутатов села и глава администрации села, их функции осуществляют Протягайловский сельский Совет народных депутатов и администрация села Протягайловка".
Для читателей напомним, что село Варница, разделяющее город Бендеры от микрорайона "Северный", с момента конфликта всегда находилось под юрисдикцией Молдовы. В свое время бендерскими руководителями в селе был инициирован референдум, который провалился. С тех пор попыток изменить ситуацию не предпринималось, хотя согласно Конституции ПМР, село находится в составе Приднестровья. Кстати, часть земель агрофирмы "Дружба" (с. Протягайловка) находятся во владении и использовании варничан, которые не обращают на этот факт никакого внимания.
Зачем потребовался этот указ можно только догадываться. Во всяком случае головной боли сельсовету Протягайловки это добавит точно.