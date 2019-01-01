Dnestr.TV

 
0

Круги вокруг Варницы

Круги вокруг Варницы

Вступил в силу указ президента ПМР "Об определении органов местного самоуправления, осуществляющих свои функции в населенном пункте, размещенном на территории, временно находящейся под контролем Республики Молдова".
В нем, в частности. говорится:

"В соответствии со статьями 7, 65, подпунктом «р» пункта 1 статьи 66 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, на основании представления Бендерского городского Совета народных депутатов от 20 декабря 2018 года № 04-03/543,
постановляю:

1. Определить, что в селе Варница, размещенном на территории, временно находящейся под контролем Республики Молдова, в котором не избраны Совет народных депутатов села и глава администрации села, их функции осуществляют Протягайловский сельский Совет народных депутатов и администрация села Протягайловка".

Круги вокруг Варницы

Для читателей напомним, что село Варница, разделяющее город Бендеры от микрорайона "Северный", с момента конфликта всегда находилось под юрисдикцией Молдовы. В свое время бендерскими руководителями в селе был инициирован референдум, который провалился. С тех пор попыток изменить ситуацию не предпринималось, хотя согласно Конституции ПМР, село находится в составе Приднестровья.
Кстати, часть земель агрофирмы "Дружба" (с. Протягайловка) находятся во владении и использовании варничан, которые не обращают на этот факт никакого внимания.

Зачем потребовался этот указ можно только догадываться. Во всяком случае головной боли сельсовету Протягайловки это добавит точно.

  • Сегодня, 11:30
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности. ...
  • Достало: В случае бездействия... прошу лишить меня граж ...
  • Идет охота на бывших
  • Ничего личного... Об отставке Щербы и предстоящих выбор ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Что можно ввозить в Приднестровье?
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • Усе готово: пожалуйте на арест!
  • Интервью президента Молдовы для ТРК "Новая Волна" (" ...
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности. ...
  • Достало: В случае бездействия... прошу лишить меня граж ...
  • Идет охота на бывших
  • Ничего личного... Об отставке Щербы и предстоящих выбор ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Что можно ввозить в Приднестровье?
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • Усе готово: пожалуйте на арест!
  • Интервью президента Молдовы для ТРК "Новая Волна" (" ...
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна