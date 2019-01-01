В городке Днестровск недовольный пациент избил женщину-врача и медсестру. Это произошло прямо в лечебном заведении на рабочем месте доктора Михай Натальи Николаевны. Причиной послужило недовольство мужчины долгим ожиданием в очереди.



Избитая женщина была сразу же доставлена в местную больницу с черепно-мозговой травмой. В данный момент доктор госпитализирована в травматологическое отделение с черепно-мозговой травмой, а пострадавшая медсестра получила сильные ушибы и ссадины. Преступник был задержан сотрудниками органов правопорядка.