43-летний мужчина вечером зашёл в гости к соседу по обыкновению выпить спиртного перед сном. Оба мужчины злоупотребляли горячительным. Общение началось с разговора на повышенных тонах, который незаметно перерос в драку. Решающим аргументом в отстаивании собственной правоты стал металлический табурет. Им гость нанёс «последний удар» по голове 41-летнего хозяина квартиры.



Тело мужчины утром обнаружила мать. В момент совершения преступления женщина спала в соседней комнате. Отдыхать она ушла после прихода гостя. О том, что привычные для этого дома «пьяные разборки» закончатся убийством сына, бендерчанка не предполагала.



Сотрудники милиции задержали злоумышленника в течение часа. В содеянном подозреваемый сознался. УСК г. Бендеры возбуждено уголовное дело по ст. 104 УК ПМР «Убийство».