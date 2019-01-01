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Путин и Додон согласовали транзит товаров из Молдавии в РФ через Украину

Путин и Додон согласовали транзит товаров из Молдавии в РФ через Украину
На встрече в Кремле главы государств договорились вывести отношения двух стран на качественно новый уровень
Президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон на встрече в среду, 30 января, договорились, что молдавские товары можно будет экспортировать на российский рынок транзитом через Украину. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.
Додон уточнил, что соответствующая просьба исходила от Молдовы. Он также добавил, что это решение наравне со снятием Россией таможенных пошлин на молдавские товары позволит в короткие сроки существенно нарастить торговый оборот между двумя странами.

На встрече в Москве лидеры России и Молдавии отметили также, что на сегодняшний день существуют все предпосылки, чтобы вывести отношения между государствами на качественно новый уровень.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на встрече с Игорем Додоном заявил, что России не все равно, каким будет парламент Молдавии после выборов.
  • Сегодня, 06:33
  • DTV
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