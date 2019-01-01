2 февраля в Тирасполе пройдёт конференция «Актуальные вопросы онкологии». Мероприятие проводит общественная организация «Онкологи Приднестровья» совместно с Минздравом и медицинским факультетом Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко.



В режиме видеомоста в конференции примут участие ведущие онкологи из Москвы и Санкт-Петербурга. Хирург-онколог клиники Высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова, резидент Высшей школы онкологии Ростислав Павлов расскажет о современной концепции диагностики и лечения рака желудка.



Заведующая отделением реабилитации НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, онколог и реабилитолог Александра Степанова выступит с докладом «Реабилитация онкологических больных: обзор международного опыта и собственные результаты».



О современных аспектах хирургии рака молочной железы расскажет завотделением патологии молочной железы ФГБУ «НМИЦ АГиП им. акад. В.И. Кулакова» Валерий Родионов. Также запланированы лекции для практической работы онкологов и врачей смежных специальностей.



Мероприятие организуют в 312-й аудитории медицинского факультета ПГУ. Начало в 9:00.