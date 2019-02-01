Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил намерение совершить в этом году пастырский визит в Республику Молдова, в том числе, и Гагаузскую автономию.

Предстоятеля Русской Православной церкви с десятой годовщиной интронизации в рамках визита в Москву поздравили митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, президент Республики Молдова Игорь Додон и башкан Гагаузии Ирина Влах.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил намерение приехать в Республику Молдова в этом году и посетить в ходе визита Гагаузскую автономию.