Dnestr.TV

 
0

У предвыборной гонки на Украине появился неожиданный лидер

У предвыборной гонки на Украине появился неожиданный лидер
Комик Владимир Зеленский выигрывает у всех основных кандидатов во втором туре президентских выборов на Украине, а Юлия Тимошенко — у Петра Порошенко и сопредседателя объединения «Оппозиционная платформа — За життя» Юрия Бойко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в январе.

В случае выхода Зеленского во второй тур, он наберет 29% голосов против 24% у Тимошенко; 33% против 17% у Бойко; 34% против 20% у Порошенко.
При этом Тимошенко выиграет у Порошенко (27% против 18% голосов) и Бойко (28% против 18% голосов). В свою очередь Порошенко сможет выиграть только у Бойко (23% против 21% голосов).
Опрос проводился с 16 по 24 января. Всего было опрошено 6 000 жителей Украины от 18 лет.

У предвыборной гонки на Украине появился неожиданный лидер

Допустимая погрешность выборки не превышает 1,3%.
источник
  • Сегодня, 13:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности. ...
  • Достало: В случае бездействия... прошу лишить меня граж ...
  • Идет охота на бывших
  • Ничего личного... Об отставке Щербы и предстоящих выбор ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Что можно ввозить в Приднестровье?
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • Усе готово: пожалуйте на арест!
  • Интервью президента Молдовы для ТРК "Новая Волна" (" ...
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности. ...
  • Достало: В случае бездействия... прошу лишить меня граж ...
  • Идет охота на бывших
  • Ничего личного... Об отставке Щербы и предстоящих выбор ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Что можно ввозить в Приднестровье?
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • Усе готово: пожалуйте на арест!
  • Интервью президента Молдовы для ТРК "Новая Волна" (" ...
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна