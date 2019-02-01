Комик Владимир Зеленский выигрывает у всех основных кандидатов во втором туре президентских выборов на Украине, а Юлия Тимошенко — у Петра Порошенко и сопредседателя объединения «Оппозиционная платформа — За життя» Юрия Бойко. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в январе.
В случае выхода Зеленского во второй тур, он наберет 29% голосов против 24% у Тимошенко; 33% против 17% у Бойко; 34% против 20% у Порошенко. При этом Тимошенко выиграет у Порошенко (27% против 18% голосов) и Бойко (28% против 18% голосов). В свою очередь Порошенко сможет выиграть только у Бойко (23% против 21% голосов). Опрос проводился с 16 по 24 января. Всего было опрошено 6 000 жителей Украины от 18 лет.
Допустимая погрешность выборки не превышает 1,3%. источник