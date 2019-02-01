Как сообщает Первый Республиканский, Приднестровский республиканский банк подсчитал, сколько денег приднестровцы получили из-за границы в прошлом году – почти 95 млн долларов. Столько валюты пришло в республику через систему денежных переводов. Если сравнивать с 2017-м – рост на 17%. Специалисты ПРБ связывают положительную динамику с оздоровлением банковской системы республики и стабилизацией экономик других стран. Больше всего валюты к нам присылают из России.
Комментарий Г.В.: Никогда не думал, что оздоровление банковской системы имеет отношение к денежным переводам. Полагал, что это зависит только от того сколько граждан Приднестровья покинули страну в поисках лучшей доли. Судя по всему - их число неумолимо растет, а, значит, экономика "развивается"!