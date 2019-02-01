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ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в Украине

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ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в Украине
Рейтинг продуктов которые наиболее подорожали и подешевели
С начала текущего года существенно выросли цены на пшеничный хлеб, говядину, колбасу, сахар и лук.
С начала января 2019 года цены на пшеничный хлеб в Украине повысились на 27%, а на морковь – снизились на 13%. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на данные онлайн-сервиса Инфляционный барометр Министерства экономического развития и торговли.

ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего в период с 1 января по 5 февраля:

пшеничный хлеб – 34,43 грн/кг (+27,33% или 7,39 грн);
говядина – 149,97 грн/кг (+17,51% или 22,35 грн);
лук – 20,75/кг (+12,22% или 2,26 грн);
колбасы – 183,82 грн/кг (+6,4% или 11,05 грн);
сахар – 16,1 грн/кг (+5,16% или 0,79 грн).

ТОП-5 продуктов, стоимость которых снизилась больше всего:
морковь – 10,52 грн/кг (-13,27% или 1,61 грн);
яйца – 29,89 грн/десяток (-7,6% или 2,46 грн);
капуста – 24,28 грн/кг (-6,94% или 1,81 грн);
свекла – 13,4 грн/кг (-3,6% или 0,5 грн);
гречневая крупа – 20,78 грн/кг (-2,99% или 0,64 грн).
Сервис учитывает цены интернет-магазинов сетевых супермаркетов. На сайте отмечается, что их не следует сравнивать с данными Государственной службы статистики.

Ранее сообщалось, что за 2018 год в Украине хлеб подорожал почти на четверть. Хлебная корзина прибавила в цене 12,5 гривен.

Напомним, за год борщевой набор подорожал в два раза. Стоимость овощной корзины на конец декабря 2018 составила 56,6 грн, тогда как на конец прошлого года она стоила 28,9 грн.
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  • Сегодня, 07:15
  • DTV
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