Президенту Приднестровской Молдавской Республики В. Н. Красносельскому

Заместителю Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Г. М. Антюфеевой

Председателю Правительства Приднестровской Молдавской Республики А. В. Мартынову



Координационный Совет Союза Оппозиционных Сил Приднестровья (далее по тексту – Координационный Совет СОС) крайне озабочен сложившейся общественно-политической ситуацией в республике в связи с отзывом Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту – Председатель ВС) А. С. Щербы.



За прошедшие два года своей деятельности Председатель ВС так и не смог организовать работу Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту – ВС) в соответствии с интересами народа, избравшего этих депутатов, в том числе исполнения норм Закона Приднестровской Молдавской Республики от 21 января 1992 года б/№ «Об индексации денежных доходов населения» (СЗМР 92-1) (далее по тексту – Закон «Об индексации»):

- при уровне инфляции 11,82 %, сложившейся по итогам 2017 года, и 106,97% по итогам 2018 года (источники: http://www.cbpmr.net/data/index_cen_22_01_18.pdf http://www.cbpmr.net/data/indexprice_11_01_19.pdf) индексация заработанных плат работников бюджетной сферы, пенсий, пособий и стипендий не была проведена. И это не смотря на то, что по Закону «Об индексации», эти виды доходов подлежат полной индексации.



Факт неисполнения действующего законодательства стал возможным потому, что ни один из составов ВС не озаботился исполнением Закона «Об индексации» с момента его принятия в 1992 году. До сих пор не разработан автоматически действующий механизм корректировки величины текущих денежных доходов населения, не издано специальное Распоряжение ВС, обязывающее Правительство Приднестровской Молдавской Республики провести индексацию за указанный период.



Почему же до настоящего времени «автоматически действующий механизм» не работает?

Вопреки неоднократным обращениям Координационного Совета СОС, не возобновлены прямые телевизионные трансляции заседаний ВС. Постановление ВС от 6 апреля 2016 № 241 (САЗ 16-14) определяет порядок ведения фото- и видеосъёмки пленарных заседаний ВС, заседаний Президиума ВС.

Это Постановление ВС прямо противоречит Статье 93 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 24 октября 2001 года № 57-З-III «О Регламенте Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 01-44) (в текущей редакции), где определено, что слушания открыты для представителей средств массовой информации и общественности (за исключением заседаний, носящих статус закрытых). Почему же до сих пор исполнение этого Закона игнорируется ВС?



23 января 2019 года на официальном сайте ВС в рубрике «Новости Верховного Совета» под заголовком «Кадровый вопрос» была опубликована информация о том, что депутатский корпус проголосовал за отзыв Председателя ВС А. С. Щербы, приняв соответствующее Постановление ВС.

Там же, под заголовком «После вступления приговора в законную силу», представлена информация о том, что депутатский корпус принял Постановление ВС, в соответствии с которым полномочия народного избранника О. О. Хоржана прекращены досрочно по причине подпункта д) пункта 1 Статьи 4 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 2 августа 2002 года № 176-КЗИД-III «О статусе депутата Верховного Совета ПМР» (в текущей редакции) (САЗ 02-31).

(Источник: http://vspmr.org/news/supreme-council/?page=3)



Но пункт 4 Статьи 115 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 24 октября 2001 года № 57-З-III «О Регламенте Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 01-44) (в текущей редакции) прямо предписывает, что решение об отрешении от должности должностного лица, оформленное Постановлением ВС, подлежит немедленному официальному опубликованию.

Почему же, в нарушение норм действующего законодательства, эти постановления до сих пор официально не опубликованы?



До настоящего времени ВС не ответил на зарегистрированные обращения Координационного Совета СОС (дата регистрации 26 сентября 2018 года и 8 октября 2018 года) по вопросу проведения индексации заработанных плат, пенсий и пособий, о возобновлении прямых трансляций заседаний ВС. В связи с этим, повторно напоминаем, что приднестровский народ содержит огромный штат депутатов и сотрудников ВС, которые уже несколько месяцев не могут ответить на обращения общественного объединения. Вместе с тем, в ВС заседает 43 депутата. Они были избраны в ВС при официальной численности населения Приднестровья 475 тыс. человек, включая младенцев, детей, подростков, лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста и десятков тысяч приднестровцев, выехавших на заработки. То есть, в базе ЦИК ПМР примерно 10-11,5тыс. избирателей приходится на один округ по ВС, на выборы приходят 3 - 5тыс. человек. В реальности для получения желанного мандата приднестровским кандидатам достаточно набрать для победы от 1,7 до 3-3,5 тыс. голосов. Сорок три депутата ВС!!! Это, не считая депутатов городских и районных Советов, их помощников, водителей, секретарей, охраны, отопления и освещения рабочих мест. Добавим сюда расходные материалы, компьютеры, принтеры, средства связи и обслуживание помещений.

До каких пор эта непомерно раздутая команда ВС будет изображать бурную деятельность, получать огромные зарплаты, по существу, ничего не делая?

Президент Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельский постоянно информирует приднестровский народ о том, какая дружная и консолидированная команда руководит Приднестровьем. Однако неожиданная отставка Председателя ВС А. С. Щербы говорит об обратном: о внутренней борьбе группировок по интересам внутри ВС.

Ничего не объяснив народу, не созвав пресс-конференцию, не дав никаких комментариев, Председателя ВС просто переставили, как пешку, а ведь это второе лицо в государстве. О каком доверии народа к власти может идти речь, если на первом же заседании нового года, именно в момент отсутствия Президента Приднестровской Молдавской Республики в стране, происходит отзыв Председателя ВС? Следует ли расценивать это, как попытку государственного переворота, которую власть никак не комментирует, в надежде на то, что народ это «проглотит»? Не проглотит! Координационный Совет СОС Приднестровья требует публичных разъяснений.

Государственный телевизионный канал молчит. Там нет журналистов? Они не присутствуют на заседаниях? До настоящего времени ни один из тридцати шести присутствовавших на заседании ВС депутатов не дал разъяснений. Какое они имеют право не отвечать на вопросы тех, кто доверил депутатам управлять государством, из чьих средств они получают зарплату!? Не сговор ли это против народа?

Ещё раз настаиваем на том, что, с учетом катастрофического падения уровня жизни приднестровцев, кадровых перетасовок и замалчивания ситуации, на лицо борьба группировок ВС за сохранение властных функций.

Средством для разрешения этого кризиса должно стать публичное обсуждение происходящего, возобновление трансляций заседаний ВС, диалог между конструктивной народной оппозицией и властью. Возможно, общими усилиями удастся найти выход из создавшейся ситуации.



Председатель Координационного Совета Союза Оппозиционных Сил Приднестровья В. Ф. Баринов

05 февраля 2019 года