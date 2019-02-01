В Тирасполе 4 февраля прошло первое судебное заседание по делу информационно-правового центра «Априори» и клуба «№ 19», которых подозревают в незаконной политической деятельности, осуществляемой на иностранные деньги. Прокуроры, впрочем, в своих выступлениях так и не дошли до сути дела и не объяснили, как именно общественники нарушили закон, организовав полгода назад открытые лекции, и как они должны это нарушение исправить. Зато активно интересовались личными взглядами главы «Априори» и числом слушателей лекции. Подробности — в репортаже NM из Тирасполя.
Открытое заседание без съемок 4 февраля в здании Тираспольского городского суда прошло первое судебное заседание о признании недействительным представления прокуратуры Приднестровья, направленного расположенному в Тирасполе центру «Априори» в декабре 2018 года.
Прокуратура непризнанной ПМР обвинила информационно-правовой центр «Априори», расположенный в Тирасполе, в политической деятельности: на его... Прокуроры, напомним, обвинили «Априори» в незаконной политической деятельности за иностранные деньги: на его площадке в клубе «№ 19» летом 2018 года провели выставку о давлении на журналистов в Приднестровье, а осенью — лекцию, на которой критиковали политику лидера региона. Общественникам прислали «представление», в котором потребовали в течение месяца «устранить все нарушения». В «Априори» обвинения посчитали незаконными и решили опротестовать их в суде.
Открытое заседание началось с запрета. Представителям «Априори» разрешили записывать аудио, но отказали в видеосъемке. Судья Елена Качуровская посчитала, что на это «нет достаточных оснований».
Адвокат «Априори» Степан Поповский попросил перенести заседание, пока на нем нельзя будет снимать видео: выбранный в этот раз зал едва вмещал десять человек, а желающих попасть внутрь было гораздо больше. Суд эту просьбу тоже отклонил.
Лекции без государственных тайн В своем выступлении Поповский отметил, что договоры, представленные прокуратурой как свидетельство иностранного финансирования, истекли задолго до вступления в силу закона «О некоммерческих организациях» («Об НКО»), который запрещает в Приднестровье «политическую деятельность» на иностранные деньги. Два из них истекли в декабре 2016, другой 31 января 2017 года. Закон вступил в силу только в мае 2018 года.
В представлении, полученном от прокуроров, связь выставки «СМИ под давлением трех атмосфер: Смирнов, Шевчук, Красносельский» и лекции «Смешанная избирательная система: анализ и перспективы для Приднестровья» с иностранным финансированием тоже никак не доказана, отметил Поповский.
Адвокат «Априори» настаивал, что проведенная выставка, посвященная проблемам СМИ Приднестровья, включала обмен мнениями о проблеме свободы слова, но «не была направлена против существующего конституционного строя». Как подчеркнул Поповский, на мероприятия также не предавали огласке информацию, которую можно посчитать государственной тайной.
Лекция директора Тираспольской школы политических исследований Анатолия Дируна о смешанной избирательной системе, добавил защитник, также проходила в форме собрания, и на нем граждане обменивались мнениями.
«Это мероприятие нельзя отнести к прямой или косвенной борьбе за власть или обладание этой властью», — заявил Поповский.
Он уверен, что представление прокуроров — вмешательство в права «Априори», гарантированные статьями Конституции Приднестровья о свободе слова, свободном распространении информации о работе госорганов и праве на прямое или опосредованное участие в управлении государственными делами.
Прокуроров на суде, в основном, интересовала лекция Дируна о смешанной избирательной системе. Они спрашивали, действительно ли Дирун говорил, что в Приднестровье «сложилась олигархическая система правления», и сколько человек присутствовали на лекции.
Интересовали их и личные взгляды председателя «Априори» Евгения Дунаева. Прокуроры спрашивали, разделяет ли он мнение Дируна о ситуации в Приднестровье. В ответ на это Поповский обратился к суду с просьбой отделять оценочные суждения Дируна от фактов и рассматривать дело по существу. Просьбу защитника удовлетворили. Затем, ссылаясь на проведение другого слушания в кабинете заседания, суд отложил рассмотрение дела до 12 февраля.
Прокуратура без позиции В «Априори» считают, что первое судебное заседание не внесло в дело ясности. «Сегодня мы надеялись услышать четкую позицию прокуратуры, но это так и не произошло. Также мне показалось очень странным, что нам не разрешили проводить видеосъемку. Грустно, что мы не можем быть прозрачными и открытыми», — отметил Дунаев в беседе с NM.
Защитник «Априори» Поповский в разговоре с NM заметил, что прокуроры пытались уйти от повестки заседания, обсуждая оценочные суждения граждан, которые по Конституции имеют на это право.
«Процесс сегодня сводился к простой болтологии. Даже в рамках такой спорной нормы Закона „Об НКО“ как „политическая деятельность“ прокуратура не смогла доказать свою позицию. Наши оппоненты даже не подступились к объяснению связи между финансированием, которое произошло в 2016 году и мероприятиями, которые были проведены во второй половине 2018 года», — поделился Поповский. Он уверен, что проведенные мероприятия относятся к сфере прав и свобод граждан.
Защитник «Априори» также добавил, что организация готовит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и в ближайшее время планирует подавать жалобу в Конституционный суд Приднестровья.
Напомним, в мае 2018 года в Приднестровье вступил в силу новый закон «Об НКО». Он запрещает приднестровским общественным организациям вести «политическую деятельность», используя иностранное финансирование. В случае допущения нарушений, прокуроры высылают организациям несколько предупреждений. Если нарушения не исправят, прокуратура имеет право через суд потребовать ликвидации НКО. Общественники сравнивают новый закон с российским законом об иностранных агентах.
В декабре 2018 года «Априори» получило первое «представление» от прокуратуры. Прокуроры посчитали нарушениями закона два проведенных на его площадке мероприятия. От «Априори» потребовали исправить нарушения, однако не уточнили, как можно отменить уже проведенные выставки и лекции. Владимир Жданов, Тирасполь Источник