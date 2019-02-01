Интрига с председательством в Верховном Совете, длившаяся две недели, завершена. Сегодня на пленарном заседании было названо имя преемника «отставного» Щербы – как и предполагал «Днестр-ТВ», им стал Александр Коршунов, до этого возглавлявший парламентский комитет по бюджетной политике. Нардепы единогласно проголосовали за его назначение.



Новый спикер парламента не скрывал эмоций, лучился улыбкой. Он поблагодарил коллег за поддержку и оказанное доверие, пообещав им, что Верховный Совет сосредоточится на реализации Стратегии развития Приднестровья на ближайшие 8 лет, предложенной президентом.

Спикер с 2010 года представляет в высшем законодательном органе Бендеры – был избран в парламент от избирательного округа №1 «Солнечный». До этого бендерчане знали его как депутата местного горсовета, а также руководителя ООО «Птица», занимающегося мелкой торговлей сигарет, пива и т.д.



Новому спикеру 50 лет, у него несколько высших образований: окончил Харьковский авиационный институт, а также Белгородский университет потребительской кооперации. С 1992 по 1996 гг. проходил службу в органах внутренних дел г. Бендеры в звании лейтенанта.



Наградной список председателя пока что скромный – он награжден медалью «За отличие в труде», грамотой президента и благодарственным письмом председателя Верховного Совета. Но награды – дело наживное!



Освободившееся кресло председателя комитета по бюджету занял, как опять же предполагал «Днестр-ТВ», Олег Василатий.

Семен Погребняк

