Dnestr.TV

 
0

Король умер. Да здравствует король! Парламентарии избрали себе председателя

Король умер. Да здравствует король! Парламентарии избрали себе председателя
Интрига с председательством в Верховном Совете, длившаяся две недели, завершена. Сегодня на пленарном заседании было названо имя преемника «отставного» Щербы – как и предполагал «Днестр-ТВ», им стал Александр Коршунов, до этого возглавлявший парламентский комитет по бюджетной политике. Нардепы единогласно проголосовали за его назначение.

Новый спикер парламента не скрывал эмоций, лучился улыбкой. Он поблагодарил коллег за поддержку и оказанное доверие, пообещав им, что Верховный Совет сосредоточится на реализации Стратегии развития Приднестровья на ближайшие 8 лет, предложенной президентом.
Спикер с 2010 года представляет в высшем законодательном органе Бендеры – был избран в парламент от избирательного округа №1 «Солнечный». До этого бендерчане знали его как депутата местного горсовета, а также руководителя ООО «Птица», занимающегося мелкой торговлей сигарет, пива и т.д.

Новому спикеру 50 лет, у него несколько высших образований: окончил Харьковский авиационный институт, а также Белгородский университет потребительской кооперации. С 1992 по 1996 гг. проходил службу в органах внутренних дел г. Бендеры в звании лейтенанта.

Наградной список председателя пока что скромный – он награжден медалью «За отличие в труде», грамотой президента и благодарственным письмом председателя Верховного Совета. Но награды – дело наживное!

Освободившееся кресло председателя комитета по бюджету занял, как опять же предполагал «Днестр-ТВ», Олег Василатий.
Семен Погребняк
  • Вчера, 13:51
  • DTV
  • Просмотров: 1014
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности. ...
  • Достало: В случае бездействия... прошу лишить меня граж ...
  • Идет охота на бывших
  • Ничего личного... Об отставке Щербы и предстоящих выбор ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Что можно ввозить в Приднестровье?
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • Неожиданно: Заявление Координационного Совета Союза Опп ...
  • Усе готово: пожалуйте на арест!
  • Интервью президента Молдовы для ТРК "Новая Волна" (" ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности. ...
  • Достало: В случае бездействия... прошу лишить меня граж ...
  • Идет охота на бывших
  • Ничего личного... Об отставке Щербы и предстоящих выбор ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Что можно ввозить в Приднестровье?
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • Неожиданно: Заявление Координационного Совета Союза Опп ...
  • Усе готово: пожалуйте на арест!
  • Интервью президента Молдовы для ТРК "Новая Волна" (" ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна