Сообщение о взрыве в пятиэтажном доме по ул. Чехова в микрорайоне Кировский поступило в дежурную часть УВД г. Тирасполь около пяти часов вечера. На место происшествия выехали сотрудники ГУпЧС, следственно-оперативная группа и работники скорой помощи.



На третьем этаже взрывной волной были повреждены окна одной из квартир. Признаков возгорания не было. Чтобы попасть в запертое жилое помещение, где произошла трагедия, спасателям пришлось воспользоваться специальной штурмовой лестницей. Они изнутри открыли дверь медикам и правоохранителям. В комнате был обнаружен труп, предположительно, хозяина квартиры и мужчина с тяжёлыми оскольчатыми ранениями.



По всей вероятности, в помещении взорвалась граната. Изначальная версия о взрыве бытового газа не подтвердилась. Пострадавший доставлен бригадой скорой помощи в ГУ «РКБ». За его жизнь борются врачи. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.