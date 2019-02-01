Ну что граждане товарищи. Мы постарались выдержать паузу в течении чуть больше двух недель. В этом промежутке времени мы были свидетелями ярких и даже шокирующих событий. И я думаю, что нас ждут еще события, от которых мы будем в шоке. А пока покупаем попкорн Пока мы видим только одно, а именно то, что время идет, а вопросов к власти, особенно к исполнительной, накапливается с каждым днем все больше и больше. Поэтому я решил свою статью сделать в стиле вопросов. И эти вопросы в основном к нашему Премьеру.
Вопрос намбе ван)))) Мы все были свидетелями очень мутной ситуации с российскими доплатами к пенсиям в прошлом году. Правда ли то, что Россия в прошлом году так и не выделила деньги по доплатам (те самые так называемые российские)? И если не выделяли, а по косвенным данным такое предположение очень правдоподобно, то откуда были взяты источники покрытия этих выплат? Это были бюджетные деньги или их источник находится вне бюджета, например так называемые газовые?
Вопрос номер два. Исходя из цифр работы ПРБ (Приднестровского Республиканского Банка) опубликованных на сайте банка создается впечатление, что денежная рублевая масса была серьезно увеличена за прошедшие два года. Но... На сколько я помню, такие действия ПРБ регламентируются решениями ВС ПМР в виде принятия закона. А на сколько мне память не изменяет таких решений ВС ПМР не было. В народе пошли слухи что именно за то, что Щерба, как Председатель ВС ПМР, попробовал поднять вопрос по этому поводу, он и поплатился своей должностью. По этому поводу возникает вопрос. Правда ли то, что было резкое увеличение денежной массы без принятия ВС ПМР такого решения? И если, не дай Бог, это правда, понимает ли руководитель исполнительной ветви власти к чему могут привести такие шаги?
Ну и последний вопрос. В других государствах, в основном тех, которые мы называем устоявшейся демократией, правительство, в том числе и в лице Премьера, в случае если не справляется с задачами по улучшению экономической ситуации в стране, подает в отставку. Исходя из двух лет работы наша исполнительная власть показала свою беспомощность в части реального улучшения экономической ситуации в Республике. Победные рапорты в официальных СМИ брать в учет не будем, поскольку мы видим реальную ситуацию в жизни наших людей. Потому вопрос. Хватит ли смелости Председателю Правительства подать в отставку и тем самым инициировать замену команды исполнительной власти. чтобы постараться дать возможность другим попробовать улучшить ситуацию в экономике ПМР? источник