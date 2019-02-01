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Приднестровский художник в победителях конкурса в США

Приднестровский художник в победителях конкурса в США
Уважаемый Юрий Салко!
Я рад сообщить вам, что ваша работа «Ковчег» была выбрана победителем второго места! Поздравляем! Эта часть является исключительной.
"Красный" 2019 Шоу. Художественная галерея «Цвета человечества». СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ.

Это шоу будет проходить 1-28 февраля 2019 года. Художники со всего мира были призваны представить свои работы. Было принято 140 заявок, и они прибыли из 15 разных штатов США, а также из 16 других мест: Беларуси, Китая, Дании, Эстонии, Венгрии, Израиля, Италии, Японии, Казахстана, Молдовы, Норвегии, Республики Корея, России, Испания, Тайвань и Украина. Были введены различные стили и средства, включая, но не ограничиваясь, акрил, коллаж, цветной карандаш, цифровой, эмаль, графит, чернила, маркер, смешанная техника, масло, пастель, фотография, темпера, шелк (окрашенный), витражи, и акварель. Критерием оценки были оригинальность, интерпретация, качество, демонстрация способностей и использование среды. Другие факторы, такие как четкость предоставленных изображений и их возможность просмотра в Интернете, а также связанные с темой, также способствовали нашему решению. Победители «Best of Show», «First Place» и «Second Place» получили денежную награду в дополнение к особому признанию.

Мы были очень рады пожертвовать 10% всех вступительных взносов от этого шоу в Красный Крест. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, предоставляющей помощь без какой-либо дискриминации по признаку национальности, расы, религиозных убеждений, классовых или политических убеждений.
С уважением, Джанель Коган
  • Вчера, 21:53
  • DTV
  • Просмотров: 26
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