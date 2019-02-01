Правительство внесло поправки в Постановление от 6 августа 2013 года № 174 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах, а также индивидуальных жилых домов», дополнив «корзину коммунальных услуг» еще одним «видом» - сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Наш ехидный народ по этому поводу уже высказался в соцсетях: «мы думали, что нам подняли зарплату на хлеб, оказалось, на мусор. Мы же в скобках спросим: шо че було? За что мы тогда платили все эти годы, если в Правилах до этого не было такого коммунального понятия, как «мусор»?
В новом постановлении оно есть. Читаем - «Сбор и вывоз твердых бытовых отходов – работы по транспортировке, обезвреживанию, захоронению твердых бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода) в многоквартирных и индивидуальных жилых домах».
Правительство также утвердило стоимость услуги и периодичность, с которой мусор должен вывозиться из мест накопления, с учетом сезонности. Так, зимой (при температуре минус 5 и ниже) вывоз мусора должен быть обеспечен в течение не более трех суток, в теплое время (выше плюс 5) – ежедневно. Если коммунальщики «проспали» эти сроки, то размер платы будет снижен на 3,3 %. Так что, народ, надо бдеть и засекать время.
Теперь что касается оплаты - в правительственном постановлении приводится схема, по которой она будет рассчитываться. Математику еще не забыли? Читаем - размер платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов рассчитывается согласно действующим нормам на одного человека, зарегистрированного (прописанного) по месту жительства, и определяется по формуле 17:
Pi = ni × Tотх12 , где: ni – норматив накопления твердых бытовых отходов; Tотх – предельный уровень тарифа на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
Пример расчета: Определить размер платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов на одного человека в месяц. Исходные данные: Норматив накопления твердых бытовых отходов на одного жителя в год – 1,38 м³. Предельный тариф за сбор и вывоз твердых бытовых отходов – 78,51. Pi = 1,38 × = 9,02 руб./мес.». Новые расчеты вступили в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Постановление было опубликовано 4 февраля. Семен Погребняк Кому интересно