Как отметил начальник Управления торговли, транспорта и внешнеэкономических связей Роман Кулиш, мост остается в аварийном состоянии, является пешеходным и может выдерживать нагрузку до 400 килограммов.
Разрешение на передвижение в автотранспорте по мосту могут получить только жители Кицкан, Кременчуга, Копанки, Меренешт и близлежащих сел. В таком случае граждане могут проезжать, не предъявляя никаких документов. На мосту работает система «умный город» и по номерам автомобиля может определить место прописки его владельца.
В случаях, если человек работает в указанных населенных пунктах и ему ежедневно нужно пересекать мост, необходимо запросить соответствующий пропуск в столичной госадминистрации. После подачи пакета документов разрешение выдается в течение 2-3 дней.
А вот недобросовестных водителей, пересекших мост без пропуска, ожидает неприятный сюрприз: штраф быстро найдет своего правообладателя по вышеупомянутой системе видеонаблюдения «умный город».
Госадминистрация столицы настоятельно рекомендует передвигаться через Бендеры до тех пор, пока не придет в строй паромная переправа.
Примечание Г.В.:Как следует из сообщения мост аварийный и может выдержать нагрузку до 400 кг. А как же быть с машинами, которые проезжают по мосту и весят гораздо более 400 кг? И как долго аварийный мост не будут ремонтировать? Что-то здесь не вяжется.