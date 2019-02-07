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В госадминистрации Тирасполя рассказали о правилах проезда автомобилей через пешеходный мост на Днестре

В госадминистрации Тирасполя рассказали о правилах проезда автомобилей через пешеходный мост на Днестре
Как отметил начальник Управления торговли, транспорта и внешнеэкономических связей Роман Кулиш, мост остается в аварийном состоянии, является пешеходным и может выдерживать нагрузку до 400 килограммов.

Разрешение на передвижение в автотранспорте по мосту могут получить только жители Кицкан, Кременчуга, Копанки, Меренешт и близлежащих сел. В таком случае граждане могут проезжать, не предъявляя никаких документов. На мосту работает система «умный город» и по номерам автомобиля может определить место прописки его владельца.

В случаях, если человек работает в указанных населенных пунктах и ему ежедневно нужно пересекать мост, необходимо запросить соответствующий пропуск в столичной госадминистрации. После подачи пакета документов разрешение выдается в течение 2-3 дней.

А вот недобросовестных водителей, пересекших мост без пропуска, ожидает неприятный сюрприз: штраф быстро найдет своего правообладателя по вышеупомянутой системе видеонаблюдения «умный город».

Госадминистрация столицы настоятельно рекомендует передвигаться через Бендеры до тех пор, пока не придет в строй паромная переправа.

Примечание Г.В.: Как следует из сообщения мост аварийный и может выдержать нагрузку до 400 кг. А как же быть с машинами, которые проезжают по мосту и весят гораздо более 400 кг? И как долго аварийный мост не будут ремонтировать? Что-то здесь не вяжется.
  • Сегодня, 07:49
  • DTV
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