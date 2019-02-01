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Ушел из жизни Народный артист РСФСР Сергей Юрский

Ушел из жизни Народный артист РСФСР Сергей Юрский
Сегодня утром после долгой тяжелой болезни ушел из жизни знаменитый актер Сергей Юрский.

Он навсегда останется в памяти людей одним из лучших, кто исполнил роль Остапа Бендера, неповторимым Дядей Митей из всенародно любимого фильма «Любовь и голуби», и, несомненно – потрясающе сыгравшим профессора Груздева в киноэпопее «Место встречи изменить нельзя».
Прочно и навсегда Сергей Юрский занял свое место среди любимейших актеров после своих первых работ в кино – «Золотой теленок» и «Республика ШКИД».

Сергей Юрьевич Юрский родился в Ленинграде в 1935 году, и большую часть жизни посвятил служению искусства в этом городе.
В 1978 году переехал в Москву, работал в Театре Моссовета – сначала актером, затем и режиссером. Также играл на сцене театра «школа современной пьесы».
Артист скончался на 84 году жизни.
  • Сегодня, 11:46
  • DTV
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