Сегодня утром после долгой тяжелой болезни ушел из жизни знаменитый актер Сергей Юрский.



Он навсегда останется в памяти людей одним из лучших, кто исполнил роль Остапа Бендера, неповторимым Дядей Митей из всенародно любимого фильма «Любовь и голуби», и, несомненно – потрясающе сыгравшим профессора Груздева в киноэпопее «Место встречи изменить нельзя».

Прочно и навсегда Сергей Юрский занял свое место среди любимейших актеров после своих первых работ в кино – «Золотой теленок» и «Республика ШКИД».



Сергей Юрьевич Юрский родился в Ленинграде в 1935 году, и большую часть жизни посвятил служению искусства в этом городе.

В 1978 году переехал в Москву, работал в Театре Моссовета – сначала актером, затем и режиссером. Также играл на сцене театра «школа современной пьесы».

Артист скончался на 84 году жизни.

