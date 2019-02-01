Правительство внесло поправки в свое же постановление № 363 от 25 октября 2018 года, которым прописано Типовое положение об условиях оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) унитарных предприятий, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, единственным акционером (учредителем, участником) которых является государство.
Принятые поправки, продлевают с 3 до 6 месяцев срок, в течение которого могут вноситься изменения в трудовой договор с руководителем ГУПов, МУПов для того, чтобы привести их (трудовые договоры) в соответствие с настоящим постановлением. Кроме этого, дополнен перечень стимулирующих выплат руководителям предприятий - помимо уже существующих и выплачиваемых директору ежемесячной премии, других дополнительных видов поощрения, которые выплачиваются по результатам деятельности предприятия «с учетом личного вклада руководителя предприятия в осуществление основных задач и функций, определенных уставом предприятия», директору теперь положена еще и годовая премия.
В правительственном постановлении прописано, что предельный уровень соотношения заработных плат руководителя предприятия, его заместителей, главного бухгалтера и средней месячной заработной платы работников списочного состава предприятия (без учета начальственных зарплат) устанавливается в кратности: руководителю – от 1 до 8 , заместителям - от 1 до 5, главному бухгалтеру – от 1 до 3. В прошлогоднем постановлении (№ 363) такой градации не было - предельный уровень соотношения зарплат для всех «начальствующих видов» устанавливался в кратности от 1 до 5.
Помнится, в разгар предвыборной президентской кампании республику «потрясли» вынесенные на суд широкой общественности и растиражированные СМИ данные о заработной плате руководителей госпредприятий. В некоторые месяцы директора вечно жалующихся на нехватку средств водо-тепло-энергоснабжающих, иных госпредприятий получали на руки от 5 до 17 тыс. долл (!). Тогда приводивший эти ошеломительные цифири премьер Мартынов пообещал «провести анализ и разобраться».
Ну, видимо, разобрались… Вопросов нет – у директоров таких «проблемных» предприятий – не работа, а вечная головная боль, которая и оплачиваться должна соответственно. Но директор без коллектива – никто: директор в яму не полезет и менять трубы не станет. Это я к тому, что труд работяг тоже должен оплачиваться достойно. А то я что-то в разделе «поиск работы» не встречал вакансии директора… Семен Погребняк