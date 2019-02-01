Группа депутатов из парламентского комитета по законодательству выступила инициатором внесения поправок в Закон «О праве граждан Приднестровской Молдавской Республики на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Приднестровской Молдавской Республики», которые уточняют и дополняют перечень оснований, позволяющих органу регистрационного учета произвести снятие граждан с учета по месту пребывания.



Напомним, названный выше закон вступил в силу 2017 году – он интересен уж тем, что из него (и нашей жизни) исчезли такие понятия, как «прописка» (вы знали об этом?) и «регистрация». Они были заменены на «регистрацию по месту жительства» и «регистрацию по месту пребывания». Существовавшая еще с советских времен разрешительная система регистрации (прописки) была заменена на заявительную.



В предложенной нардепами законодательной новелле речь идет о мотивах снятия гражданина с регистрационного учета по месту пребывания. Оно (снятие) осуществляется либо в случае окончания срока, указанного заявителем при постановке на регистрационный учет, либо при его досрочном убытии из жилого помещения, не являющегося его местом жительства - на основании личного заявления гражданина о снятии его с регистрационного учета по месту пребывания.



Однако, отмечают парламентарии, есть моменты, при которых гражданина надлежит снять с учета до истечения срока регистрации и в отсутствие его личного заявления. Все эти поводу – из разряда печальных: в случае его смерти, признания умершим или безвестно отсутствующим, при утрате права пользования жилым помещением и т.п. Но действующая редакция закона не учитывает таких оснований. Нардепы предлагают их внести в закон, и даже расширить.



Итак, гражданин считается снятым с регистрационного учета по месту пребывания в жилом помещении, не являющемся местом его жительства, в следующих случаях:

истечения срока, указанного в заявлении о регистрации по месту пребывания, его (места) изменения, признания безвестно отсутствующим (на основании вступившего в законную силу решения суда), смерти или объявления решением суда умершим, выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим право или не приобретшим права пользования жилым помещением, обнаружения не соответствующих действительности сведений или документов, послуживших основанием для регистрации (опять же на основании решения суда).

Иван Загоруйко

