Dnestr.TV

 
0

Афганцам выплатят по 500 рублей

Афганцам выплатят по 500 рублей
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. По случаю этой даты правительство приняло решение выплатить участникам тех событий по 500 рублей. Получателями станут инвалиды войны, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей на территории Афганистана в период с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года.
Единовременная материальная помощь также будет выплачена членам семей «афганцев», погибших, умерших в плену, пропавших без вести в ходе боевых действий либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях. Это родители «афганцев», супруга/супруг – при условии, что они не вступили в повторный брак.

Всего на эти цели будет направлена 31 тыс руб. - финансирование материальной помощи «афганцам» будет осуществляться из Резервного фонда.
Иван Загоруйко
  • 11-02-2019, 08:14
  • DTV
  • Просмотров: 105
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности. ...
  • Достало: В случае бездействия... прошу лишить меня граж ...
  • Идет охота на бывших
  • Ничего личного... Об отставке Щербы и предстоящих выбор ...
  • Что можно ввозить в Приднестровье?
  • Неожиданно: Заявление Координационного Совета Союза Опп ...
  • Король умер. Да здравствует король! Парламентарии избра ...
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • Готовьте ваши денежки! Правительство расширило перечень ...
  • Интервью президента Молдовы для ТРК "Новая Волна" (" ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности. ...
  • Достало: В случае бездействия... прошу лишить меня граж ...
  • Идет охота на бывших
  • Ничего личного... Об отставке Щербы и предстоящих выбор ...
  • Что можно ввозить в Приднестровье?
  • Неожиданно: Заявление Координационного Совета Союза Опп ...
  • Король умер. Да здравствует король! Парламентарии избра ...
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • Готовьте ваши денежки! Правительство расширило перечень ...
  • Интервью президента Молдовы для ТРК "Новая Волна" (" ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна