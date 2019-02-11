15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. По случаю этой даты правительство приняло решение выплатить участникам тех событий по 500 рублей. Получателями станут инвалиды войны, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей на территории Афганистана в период с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года. Единовременная материальная помощь также будет выплачена членам семей «афганцев», погибших, умерших в плену, пропавших без вести в ходе боевых действий либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях. Это родители «афганцев», супруга/супруг – при условии, что они не вступили в повторный брак.
Всего на эти цели будет направлена 31 тыс руб. - финансирование материальной помощи «афганцам» будет осуществляться из Резервного фонда. Иван Загоруйко