В период с 1 по 7 февраля на территории республики зарегистрировано 202 заявления и сообщения о преступлениях. По 164 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (раскрыт), 1 разбой и 1 грабёж (подозреваемые лица установлены), 36 краж (19 раскрыты по горячим следам), 3 угона (2 раскрыты). Выявлено и задокументировано 13 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 3 преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам).
Сотрудниками ОВД были разысканы 7 преступников, объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали 12 госдолжников и 1 неплательщика алиментов, а также 1 преступника, находившегося в розыске.
За минувшую неделю зарегистрировано 32 ДТП. В результате одного из них пострадал 1 человек, остальные аварии связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 952 административных протокола за нарушение Правил дорожного движения. Выявлены 36 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
С 1 по 7 февраля на территории Приднестровья зарегистрировано 4 пожара: по одному – в г. Бендеры и в с. Чобручи, 2 – в г. Рыбница. Погибших нет, травмы получили 2 человека. О нарушении Правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола. Из них: на территории г. Тирасполь и Рыбницкого района – по 6, в г. Днестровск, Слободзейском и Григориопольском районах – по 1, в Дубоссарском и Каменском районах – по 2, а также 3 в г. Бендеры.
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло примерно в 15:30 в районе тепловой электростанции МГРЭС (рядом с Кучурганским лиманом). Автомобиль Nissan Primera двигался со стороны с. Незавертайловка Слободзейского района в сторону г. Днестровск. Водитель (42-летний житель г. Днестровск) не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. От удара машину буквально разорвало на части.
От полученных травм мужчина, находившийся за рулём транспортного средства, скончался на месте. В салоне автомобиля пассажиров не было. Находился водитель в состоянии алкогольного опьянения или нет – будет установлено в ходе экспертизы. Источник