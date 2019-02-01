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Со смертельными исходами

Со смертельными исходами
За минувшие выходные на территории республики зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба МВД ПМР. Два из них – со смертельным исходом. В субботу в результате аварии в Днестровске погиб 42-летний житель города.

В воскресенье ещё одно дорожное происшествие, унёсшее жизнь человека, произошло в Дубоссарах. Водитель не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. От полученных травм 18-летний житель с. Гояны, сидевший за рулём, скончался.

Со смертельными исходами

В Рыбнице в результате ДТП травмы получил 37-летний житель города. Авария произошла около 8 утра в субботу. Мужчина остановил свой Volksvagen у мусорных контейнеров по ул. Кирова, подошёл к багажнику, чтобы достать пакет с бытовыми отходами. В это время при движении задним ходом на него совершил наезд грузовой автомобиль «Спецавтохозяйства». Как пояснил 27-летний водитель КАМАЗа, он не заметил, когда подъехала иномарка. С ушибами коленных суставов потерпевший госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.

Остальные дорожные аварии связаны только с механическими повреждениями транспортных средств.
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  • Вчера, 07:48
  • DTV
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