Пока США не сделали ставку, интрига в президентской кампании на Украине сохраняется. Команда действующего президента готовит фальсификации, команда Юлии Тимошенко готовится их сорвать при помощи главы МВД. При этом самые серьёзные шансы на победу на данный момент — у актёра Владимира Зеленского, считает экс-депутат Рады Олег Царёв.
Своим видением ситуации информированный политик поделился в интервью изданию «Украина.ру». — Олег Анатольевич, вы были депутатом четырёх созывов Верховной рады, участвовали в прошлых выборах президента Украины, но снялись, по вашим словам, в знак протеста после начала «АТО» на Донбассе. Давайте поговорим о нынешних президентских выборах на Украине. У кого из кандидатов какие шансы есть на победу?
— Давайте начнём с Порошенко. Он далеко не лидер президентской кампании, сегодня он на третьем месте после Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, но как действующий президент заслуживает того, чтобы начать обзор именно с него.
Должен сразу отметить, что, если бы Пётр Порошенко не надеялся на вброс (бюллетеней. — Ред.), ему стоило бы спешно договариваться с кем-нибудь из своих конкурентов о том, чтобы променять свою поддержку на выборах на гарантии безопасности в послевыборный период.
Я привожу цифры по памяти, поэтому не ручаюсь за их стопроцентную достоверность, но порядок верен. В стране сегодня отсутствует по разным причинам значительная часть населения — от 4 до 6 миллионов человек, работающих за рубежом, но иногда возвращающихся домой.
Ещё 1,5 миллиона человек — так называемых мертвых душ — людей, которые переехали в Россию или за рубеж, получили гражданство или вид на жительство и не планируют возвращаться.
И вот Порошенко рассчитывает, что ему избирательные комиссии вбросят голоса граждан, не пришедших на выборы.
— Возможно ли это? Ведь в комиссиях будут наблюдатели от его соперников?
— Наблюдатели присутствуют на выборах всегда, но тем не менее выборов без фальсификаций не бывает. Информация о том, что власть готовится к фальсификациям, не секрет. Несмотря на то, что реальная численность избирателей на Украине уменьшается, Государственный реестр озвучил, что в очередных президентских выборах будут принимать участие почти на полтора миллиона больше избирателей, чем на выборах 2014 года. Чем больше «мертвых душ» в списках, тем больше возможностей для фальсификаций. Что касается кандидатов, то в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины подали документы рекордное количество человек — 89. Каждый кандидат имеет квоту на одного члена участковой и окружной избирательной комиссий. При этом максимально возможное количество членов комиссий на президентских выборах не оговорено. Исходя из того, что большинство технических кандидатов зарегистрировано с подачи власти, то, уверен, у президента будет большинство в избирательных комиссиях. У него большинство в ЦИК. Он контролирует суды. В принципе этого достаточно, чтобы при наличии денег, желания и админресурса нарисовать себе любой результат. Свои комиссии рисуют протокол, своя ЦИК принимает и утверждает его. Свои суды впоследствии отказывают в исках противникам. Администрация президента, не таясь, запустила программу подкупа избирателей. С избирателем заключается договор на то, что он будет агитировать за Порошенко. В действительности никто не рассчитывает, что избиратель развернёт неистовую агитационную кампанию в поддержку Порошенко. У них просто собирают паспортные данные, и люди считают, что, подписав договор и получив деньги, они как минимум должны прийти и проголосовать за Порошенко сами, как максимум — привести на избирательные участки членов своих семей. Этот способ видится достаточно эффективным, но до известного предела. Все помнят, как в своё время за СДПУ(о) проголосовало меньше людей, чем было членов партии. Но свои проценты этот метод тоже принесёт. Плюс к этому традиционно голосуют за власть тюрьмы, больницы и армия. Все это вместе способно дать Порошенко определенный прирост в голосах. — Получается, у соперников Петра Порошенко выиграть выборы не получится? — Я бы не торопился с такими выводами. То, о чём я рассказал выше, ни для кого не открытие. Противники Порошенко решили защищать результаты выборов с помощью (главы МВД Украины. — Ред.) Арсена Авакова. Именно поэтому уже больше года с Аваковым идут напряжённые переговоры. Помощь Авакова в обмен на сохранение за ним поста министра внутренних дел после выборов. Обратите внимание — мало кто из окружения гаранта сейчас не взаимодействует с Юлией Тимошенко. Надо сказать, что Юлия Тимошенко традиционно встречается и обещает каждому то, что тот хочет услышать. Таким образом она встретилась с главой УПЦ МП Онуфрием, пообещала остановить захваты церквей. С другой стороны, у неё отличные отношения с Филаретом. Филарет — глава УПЦ КП — полностью её поддерживает. Пришёл на её съезд, не пришёл на съезд Порошенко. На интронизацию (главы новосозданной Православной церкви Украины. — Ред.) Епифания она пришла сама, невзирая на то, что её никто не приглашал. Когда (начальнику Управления госохраны. — Ред.) Гелетею доложили, что на интронизацию — мероприятие, заточенное исключительно под Петра Порошенко, — пришла Тимошенко, он не решился дать команду её не пускать. Побоялись скандала. У Юли (Тимошенко. — Ред.) всё хорошо. Плохо только то, что у Юли такой высокий антирейтинг, что она гарантированно выигрывает (во втором туре. — Ред.) либо у Петра Порошенко, либо у представителя условного Юго-Востока (Бойко, Мураева, Вилкула), а Зеленскому и Гриценко проигрывает. Исходя из вышесказанного, основная проблема Юлии Тимошенко — это не Порошенко. У неё всё было бы хорошо, если бы не Зеленский и, возможно, Гриценко. Идеальный для Тимошенко сценарий, как бы смешно это ни звучало, это чтобы Петя, путём фальсификаций или с помощью промысла Божьего, вышел с ней вместе во второй тур. Кстати, вплоть до того момента, когда Зеленский вышел на первое место (в рейтинге. — Ред.), он каждую неделю посещал штаб Тимошенко. Сейчас перестал. — Вот мы и подобрались к фавориту избирательной гонки, к Владимиру Зеленскому. Может, пусть Зеленский выигрывает выборы? Уж как-нибудь русский Владимир с украинским договорятся? — Да. Вы правы, Зеленский сегодня фаворит гонки. 24 января посол Израиля Джоэль Лион приглашал Зеленского в посольство, где ему сообщили, что Израиль готов всецело его поддерживать. Не отмахивайтесь. Ни действующему президенту, ни предыдущему фавориту, Юлии Тимошенко, ничего подобного не обещали. 3 февраля уже посольство Евросоюза приглашает Зеленского на встречу. События развиваются сейчас очень стремительно. Мои друзья были на этой встрече. Мне говорят, что послы были шокированы заявлением Зеленского о том, что он будет встречаться и договариваться о компромиссе с Путиным.
— Так, может, и хорошо? Может быть, Зеленский — как раз тот человек, который наведёт мосты с Россией? Встреча с Путиным. Бизнес в России. — Интересный и показательный случай. В конце прошлого года Зеленский должен был прилететь в Днепропетровскую область. Напоминаю, я оттуда родом. Кандидат должен был приехать в Кривой Рог, во Дворец молодежи и студентов на открытие ёлки. Молодежь собралась и ждёт его. Однако на въезде в город Зеленскому сообщают, что его хотели бы видеть и волонтёры, и ветераны «АТО» в Центре помощи «АТО». Владимир Зеленский разворачивается и едет к «атошникам». Не знаю, откуда у него такой пиетет перед «атошниками» — действительно он их уважает или боится… Не знаю. Впрочем, это не так важно. Важно, что он идеологически не наш. Несмотря на то, что он ведёт шоу на русском, он считает русских врагами. Я неоднократно говорил о том, что проект Зеленского задумывался как вспомогательный для продвижения Тимошенко, а также с целью формирования задела, который бы позволил Игорю Коломойскому провести свою фракцию в парламент. Зеленский в рамках своей избирательной кампании должен был критиковать Порошенко и понижать его рейтинг. Но запрос на новые лица плюс новые технологии вывели Зеленского на первое место по рейтингам. У Зеленского большой штаб. Около пятидесяти человек политтехнологов и креативщиков и около тридцати юристов из команды Коломойского. Зарплаты — от трёх тысяч долларов. В активах у Зеленского медиахолдинг Коломойского. Хороший толчок кампании дал фильм «Слуга народа». Ещё около пятидесяти человек (в штабе. — Ред.) сидят на соцсетях. Отличный проект «Зе! Команда»: обращение к гражданам Украины через интернет. Ко всем, кто не был во власти, но неравнодушен к судьбе страны, кто хочет изменить страну и готов работать бесплатно. Желающие участвовать в проекте должны выслать свою анкету с номером телефона, с адресом электронной почты. Один мой бывший однопартиец отправил свои данные. С ним сразу же связались. Уточнили, сколько людей он может организовать. Он сказал, что тридцать человек. Ему пообещали, что один из районов города после выборов будет под его контролем, и сбросили ему подробную программу действий с задачами. Идея уйти от партии — это креативная возможность уйти от затрат, связанных с поддержанием партийных структур. Обратите внимание: в первые трое суток в интернет-сообщество записались 200 тысяч человек. На данный момент в этой сетевой структуре уже более 500 тысяч человек!
— Исходя из того, что вы рассказали, сама идея выдвижения Зеленского — это идея Коломойского. Штаб, избирательная кампания финансируются Коломойским. Коломойский одновременно поддерживает Тимошенко. Было бы странно двигать два проекта, которые конкурируют между собой. Да и Тимошенко может предъявить претензии. Какое решение примет Коломойский? — Я не знаю, какое решение примет Коломойский. Думаю, он будет выбирать тот вариант, какой ему выгоднее. Обязательства и обещания не будут играть большой роли. Вот смотрите, что происходит на данный момент. Игорь Коломойский переговорил с Михо Саакашвили, и Михо переориентирует «Рух новых сил» с работы на Тимошенко на работу на Зеленского. Такая же команда от Коломойского прошла на партию «УКРОП». Областные штабы «УКРОПа» начинают переориентироваться на Зеленского. Игорю Коломойскому предстоит выбрать из двух вариантов. Либо договориться с Юлией Тимошенко, что она идёт премьером к Владимиру Зеленскому, либо снимать Зеленского (с выборов. — Ред.). Впрочем, можно ещё заставить сделать Зеленского ряд заявлений, которые резко понизят его рейтинг. Причём, если Зеленский самоснимется, то избиратели этого не поймут, и надежды провести депутатов в Верховную раду под флагом Зеленского не сбудутся. Из сложностей: члены избирательных комиссий Зеленского — это люди Тимошенко. Но это небольшая проблема. Существует процедура их замены. И чтобы закончить с Зеленским. Сотрудники штаба Зеленского мне сказали, что он начал верить в свою победу!!!
— У кого ещё, с вашей точки зрения, есть шансы на победу? — Обзор был бы неполным, если бы я не упомянул Анатолия Гриценко. 17 января прошёл съезд. Назначен руководитель штаба — Виктор Чумак. Вы знаете, кто это? Это лучший друг бывшего руководителя Главного управления разведки (ГУР) и Службы внешней разведки (СВР) — генерала Виктора Гвоздя. Кто разбирается, тот понимает, что это назначение демонстрирует явную связь с США. Заместитель начальника штаба — первый заместитель СБУ Виктор Трепак. Напомню, именно Трепак опубликовал материалы по Манафорту. Тогда это сильно ударило по Трампу и было сделано в интересах демократов. Есть ещё много чего, что указывает на связь Гриценко с Соросом и демократами. Гриценко неоднократно баллотировался на президентских выборах, но всегда занимал третье-пятое места. Но сейчас политологи посчитали, что если его поддержит (мэр Львова. — Ред.) Садовый (это даст 3–5%), Святослав Вакарчук (5–6%), Аграрная партия (3%) и ряд националистических партий, то у него есть шанс обогнать Юлю и выйти во второй тур.
Социология показывает, что, если Гриценко выходит во второй тур, он однозначно выигрывает у любого. По прогнозу, он может выиграть у Зеленского, даже если Тимошенко будет поддерживать Зеленского. За Гриценко — грантоеды, военные, националисты. На сегодняшний момент Гриценко достиг предварительных договоренностей с Садовым о том, что тот, скорее всего, его поддержит. Взамен на это Садовый получит квоту на места в правительстве. Если это произойдёт, одно это уже выведет Гриценко на третье место. Идут переговоры с Вакарчуком, который тоже склоняется к поддержке Гриценко. «Народный Рух» будет поддерживать. Аграрная партия склоняется к тому, чтобы поддержать Гриценко. Из гримас судьбы — по Днепропетровской области избирательную кампанию Гриценко финансирует Геннадий Корбан со своим партнером по рейдерскому бизнесу Германом Назаренко (это зять Юрия Берёзы). Два партнера — Корбан и Филатов — разложили яйца по разным корзинам. Филатов, мэр Днепропетровска, поддерживает Порошенко. Забавно, что если выиграет Зеленский, то они оба — мимо кассы. Таким образом, на сегодняшний момент сбрасывать со счетов возможность победы Гриценко я бы не стал. Когда-то в Украине стартовал на выборах проект «Каневская четвёрка». Тогда из-за предательства некоторых членов четвёрки они проиграли. В данном случае у Гриценко, объединившего ресурсы с другими политиками, есть шансы на победу. Но прошу отметить, что эта ситуация по Гриценко актуальна на сегодняшний или даже на вчерашний день. С течением времени, если не будет принято решение об объединении с Вакарчуком, Садовым и другими, шансы Гриценко будут снижаться.
Ещё из крупных игроков остался (лидер Радикальной партии. — Ред.) Олег Ляшко. Но он участвует исключительно для того, чтобы потом конвертировать поддержку в голоса за свою партию на выборах в Раду. Не секрет, что его финансирует Ринат Ахметов. На выборы ему выделяется приличная сумма денег. Как минимум Ляшко и его команда на выборах немного заработают. Думаю, сражаться он будет за шестое место.
— Какие шансы у ваших бывших однопартийцев Юрия Бойко, Евгения Мураева, Александра Вилкула? Правда ли, что ни у кого из них нет шансов даже попасть во второй тур? — Да. С прискорбием вынужден констатировать этот факт. Из-за того, что отдельно идут три кандидата, шансов на победу или даже на серьёзную политическую игру ни у кого из них нет. К сожалению, главные политические игроки, представляющие Юго-Восток Украины, стоящие за спинами кандидатов в президенты, не смогли договориться друг с другом. Из-за того что они не договорились, Вилкул бьёт Бойко, Бойко — Вилкула, и они оба бьют Мураева. Они сражаются за голоса своего электората друг с другом, а не с сегодняшней властью. Мураев попытается доказать, что его партнёры ошиблись, не сделав ставку на него. Бойко поддержали Лёвочкин, Фирташ, Рабинович. Из политических сил его поддержал лидер «Сильной Украины» Сергей Тигипко. За Вилкулом — Ахметов с его финансовым, медийным и человеческим ресурсом. Посмотрите, сколько людей работает на предприятиях Ахметова. Все три политпроекта больше тяготеют к Тимошенко, чем к Порошенко. Один из трёх перечисленных кандидатов сразу отдал возможность вводить своих людей в (избирательные. — Ред.) комиссии Юлии Тимошенко в обмен на место в будущем правительстве. Зоологи знают, что самая ожесточённая борьба — не межвидовая, а внутривидовая. Соперники сражаются за одну экологическую нишу. Максимум, чего можно достичь в таких условиях, это пятое место. Перед всеми участниками стоит задача не победить, а набрать максимум голосов во время президентских выборов, чтобы потом использовать эту поддержку во время выборов парламентских.
То, что сейчас наблюдается среди сил, представляющих условный Юго-Восток, иначе, как трагедией, назвать нельзя! Без объединения шансов у условного Юго-Востока нет. Социология показывает, что самый большой эффект будет достигнут, если объединение произойдёт под брендом возрождённой Партии регионов. Надеюсь, что провал на президентских выборах заставит основных спонсоров движений, которые представляют интересы избирателей, выступающих за права русскоязычных и дружбу с Россией, сделать выводы. Таким образом, если подвести итог, самые большие шансы на победу сегодня у Зеленского. У него не просто самый большой рейтинг, у него быстро растущий рейтинг. Причём я не вижу причин, по которым он может прекратить расти. Опубликуют его телефонные разговоры с Коломойским, где последний в привычной ему хамской манере даёт Зеленскому команды? Не думаю, что это сработает. Больше того, Зеленскому сейчас можно вообще прекратить выступать. Меньше шансов будет допустить ошибку, а рейтинг и так будет расти. Надо не забывать, что второй сезон телесериала «Слуга народа» выйдет ближе к концу выборов и однозначно принесёт немало голосов в копилку Зеленского. С моей точки зрения, самое логичное действие для Тимошенко — соглашаться на должность премьера при президенте Зеленском. Да, кстати, Зеленский — это не Крошечка-Хаврошечка. Это жёсткий, иногда даже излишне жёсткий руководитель, беспощадный к подчинённым, предпочитающий авторитарный стиль управления.
Если он всё-таки станет президентом, есть шансы, что некоторые олигархи ещё всплакнут о Порошенко. Сценический образ Зеленского и живой Зеленский — это совершенно разные люди.
Да, и ещё. Раз мы заговорили об олигархах… В олигархической стране президент должен выполнять функцию арбитра среди олигархов. Наилучшим образом это удавалось Кучме и Ющенко, наихудшим — Януковичу и Порошенко.
Если к власти приходит Зеленский и им монопольно управляет Коломойский, то это конец всем остальным, в том числе Пинчуку и Ахметову. Коломойский — это человек-конфликт.
Сейчас Юлия Тимошенко заручилась поддержкой олигархов. Осталось немного времени, чтобы попробовать выстроить новую конструкцию вокруг Зеленского. Но при этом возникает вопрос — что делать в случае избрания Зеленского с Коломойским, который будет претендовать на монополию власти?
Как один из вариантов — это в том случае, если американцы всё-таки сделают ставку на Зеленского, — они могут попробовать дистанцировать Коломойского от него. Коломойский рядом с Зеленским американцам точно не нужен.
Примерно так американцы в своё время поступили с человеком, который был одним из авторов политической конструкции, выстроившейся после Майдана. Фирташ находится в Австрии, и чем кончатся уголовные дела против него, не понятно.
Строить прогнозы сложно. Но вариант отстранения Коломойского от Зеленского после выборов в принципе возможен. Уголовное дело по выводу американских денег с Украины возбуждено в США и сейчас находится на стадии расследования. В фигурантах там окружение Порошенко, есть и Коломойский. Если США захотят, то они легко поставят на место и Порошенко, и Коломойского.
Да, кстати, Соединённые Штаты до сих пор так и не сделали свою ставку на этих выборах. До сих пор действовала команда из Госдепа — не вмешиваться в выборы. У Зеленского есть своё лобби в США. Шансы, что ставку сделают на него, достаточно высоки. Если американцы всё-таки сделают свой выбор, не важно, в чью пользу, то это уберёт интригу из избирательной кампании. По этой причине украинские политики собираются в США, как гуси на зимовку. 11 февраля летит Аваков. Основные встречи у него запланированы на 13, 14, 15 число. 23 февраля в США летит Арсений Яценюк.
Таким образом, на сегодняшний момент на президентских выборах на Украине два фаворита: Зеленский, если выборы будут проходить демократично, и Порошенко, если будут применены фальсификации. Если Порошенко примет решение «сбивать» Зеленского, то логично было бы это делать в первом туре. Во втором туре, по прогнозам, если встретятся Зеленский и Порошенко, то разрыв в голосах должен быть примерно в два раза: 23% против 44%. Вбросить столько голосов, сколько надо для победы Порошенко во втором туре, просто технически невозможно.
— Что ещё можно спрогнозировать? — То, что если Порошенко таким образом (путём фальсификаций. — Ред.) победит, то к власти он придёт сильно ослабленным. К тому же фальсификации на выборах могут привести к протестам, результат которых в той взрывоопасной, преддефолтной ситуации на Украине, которая сложилась на данный момент, может привести к самым непредсказуемым для Украины последствиям.