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Стреляли.... Бендеры, 14 февраля, вечер. "БАМ"

Стреляли.... Бендеры, 14 февраля, вечер. "БАМ"
Неизвестным лицом (возле "тигиновских" домов) были произведены выстрел(ы) в проезжавший троллейбус. Об этом сообщают в социальной сети "В контакте". О пострадавших не сообщается.

Стреляли.... Бендеры, 14 февраля, вечер. "БАМ"

Стреляли.... Бендеры, 14 февраля, вечер. "БАМ"
  • Сегодня, 07:21
  • DTV
  • Просмотров: 1
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