14 февраля, когда все праздновали т.н. "День влюбленных", Вячеслав Баринов, руководитель Координационного Совета Союза оппозиционных сил Приднестровья опубликовал заявление. В нем он обвинил Компартию Приднестровья во многих грехах:
"Координационный Совет СОС Приднестровья заявляет следующее: считаем назревшей необходимостью исключение Приднестровской Коммунистической Партии из состава Союза Оппозиционных Сил.
В связи с тем, что Приднестровская Коммунистическая Партия неоднократно нарушала коллегиально принятый Устав СОС, неоднократно пренебрегала принципами демократического большинства, искажала факты и нарушила закон (уголовная статья не предполагает членства в общественных организациях), КС СОС принял решение исключить данную партию из своих рядов.
Члены Центрального Комитета Приднестровской Коммунистической Партии 10 декабря 2018г. провели незаконно заседание, на котором решили давно волновавшую их проблему – сохранить большинство коммунистов в Координационном Совете СОС. Они в одностороннем порядке ввели в КС СОС нескольких членов ЦК от своей партии, один из которых в довершение всего является коммунистом-сектантом. Исполняющая обязанности председателя ПКП, госпожа Бондаренко, поставила Координационный Совет в известность об избрании новых членов КС, как о свершившемся и неоспоримом факте. Это грубейшим образом противоречит Уставу СОС, и данные решения коммунистов являются нелегитимными.
Кроме того, игнорируя законодательство Приднестровской Молдавской Республики, Коммунистическая Партия требует оставить О.О.Хоржана, находящегося в местах лишения свободы, в составе КС СОС. Однако, в соответствии с Законом ПМР «Об общественных объединениях» (текущая редакция по состоянию на 20 мая 2018 года) п.4 п.п.г) ст.20 «не может быть учредителем, членом, участником общественного объединения лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда». Неоднократные беседы, заседания и просьбы вести работу Союза строго в правовом поле государства – не дали должного результата. Партийные функционеры ПКП строят свою деятельность на декларативной основе и посвящена она исключительно освобождению лидера коммунистов из-под стражи. Других первоочередных проблем в жизни народа Приднестровья ПКП не видит, претензии к государству не озвучивает, занимая в последнее время по социально - экономическим вопросам соглашательскую позицию. Также в течение последних двух месяцев представители Коммунистической Партии бойкотируют проведение заседаний КС СОС.
Своими неправомерными, антидемократическими и антинародными действиями ПКП ставит под угрозу доверие общества к Союзу Оппозиционных Сил Приднестровья в целом.
Координационный Совет СОС серьёзно озабочен ситуацией с правами человека в Приднестровской Молдавской Республике. Работа в этом направлении нами планомерно ведётся. Все доступные и, сверх того, возможности Координационным Советом используются. Но нарушать закон, подвергать риску товарищей не считаем возможным. Кредо СОС - работать исключительно в правовом поле Приднестровской Молдавской Республики.
Исходя из вышеизложенного Координационный Совет Союза Оппозиционных Сил Приднестровья констатирует факт неоспоримых идеологических и правовых разногласий, которые не позволяют продолжить совместную с Приднестровской Коммунистической Партией дальнейшую политическую борьбу". Кроме Вячеслава Баринова заявление подписал его заместитель - сопредседатель Союза Приднестровья Александр Локтионов.
Надо сказать, что этот конфликт зрел давно. Действительно, вопросы по избранию в Координационный Совет Союза новых членов есть. Поражает риторика заявления. Да и то, что среди коммунистов есть "коммунист-сектант" также вызывает вопросы. Кроме того, как могут два человека исключить от имени Совета члена Совета? Может быть, я что-то не понимаю, но обычно это делается при определенном кворуме...
Пока отреагировала только Надежда Бондаренко, которая написала, что для нее это неожиданность, а заседание КС назначено на 15 февраля. Ясно только одно: скандал на руку действующей власти и ослабляет, если не говорить о том, что ставит на грань развала этот оппозиционный Союз. Ждем развития событий.