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Если бы не асфальт...

Если бы не асфальт...
В Бендерах у здания старого швейного корпуса обвалился асфальт. На глубине почти в 3 метра коммунальщики обнаружили сводчатые арки, сообщает Первый Приднестровский телеканал. По словам историков, это старинный подвал турецкой эпохи.

«Для нашего города это нередкий случай, когда происходят обвалы и там мы видим арки турецкого периода. Конечно, еще предстоит долгий путь изучения этих находок, но все-таки кажется, что это относится к турецкому периоду. Ученый-историк Георгий Ацвацатуров утверждал, что такие ходы в городе были. Однако местный краевед Евгений Лобанов нигде никаких ссылок, подтверждающих это, не нашел», - рассказала заведующая научно-методическим отделом Бендерского историко-краеведческого музея Галина Гнояник.

Если бы не асфальт...

Как оказалось, этот подземный ход находили и в 60-х годах прошлого столетия, но откапывать его не стали. Наоборот, заложили камнем ведущий вглубь вход, всё засыпали щебнем и песком. Сверху прошлись катком.

По одной из версий, рыли этот подвал вовсе не турки, а румыны. Точный ответ дадут историки-краеведы. Они уже приступили к изучению исторической находки.
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  • Сегодня, 08:11
  • DTV
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