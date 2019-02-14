В Бендерах у здания старого швейного корпуса обвалился асфальт. На глубине почти в 3 метра коммунальщики обнаружили сводчатые арки, сообщает Первый Приднестровский телеканал. По словам историков, это старинный подвал турецкой эпохи.
«Для нашего города это нередкий случай, когда происходят обвалы и там мы видим арки турецкого периода. Конечно, еще предстоит долгий путь изучения этих находок, но все-таки кажется, что это относится к турецкому периоду. Ученый-историк Георгий Ацвацатуров утверждал, что такие ходы в городе были. Однако местный краевед Евгений Лобанов нигде никаких ссылок, подтверждающих это, не нашел», - рассказала заведующая научно-методическим отделом Бендерского историко-краеведческого музея Галина Гнояник.
Как оказалось, этот подземный ход находили и в 60-х годах прошлого столетия, но откапывать его не стали. Наоборот, заложили камнем ведущий вглубь вход, всё засыпали щебнем и песком. Сверху прошлись катком.
По одной из версий, рыли этот подвал вовсе не турки, а румыны. Точный ответ дадут историки-краеведы. Они уже приступили к изучению исторической находки. Источник