Dnestr.TV

 
0

Коней на переправе меняют!

Коней на переправе меняют!
В Бендерах всегда любили футбол. Поэтому большой трагедией, не побоюсь этого слова, были для горожан приведенный в непотребное состояние центральный стадион и отсутствие футбольной команды.

Коней на переправе меняют!

Слава богу, несколько лет назад власти города под «зеленый свет» президента и усиленное финансирование начали восстановление спортивной арены, которую сдали в эксплуатацию в прошлом году. Для бендерчан это был большой праздник. Праздником стала победа местной футбольной команды «Тигина», которая, несмотря на все перипетии, смогла занять первое место в своей дивизии "Б" первенства Молдовы, и попасть в более серьезную компанию двизии "А".

Коней на переправе меняют!

Надо откровенно сказать, что громаднейшую роль в этом сыграл главный тренер «Тигины» Виктор Мураховский. Его своеобразное, но любимое всеми местными болельщиками управление командой, можно так сказать, было фирменной карточкой клуба. Именно этот тренер смог с нуля создать команду и привести ее к заслуженной победе.

Коней на переправе меняют!

Футбольные болельщики строили планы, а тренерский состав уже на этой неделе планировал начать тренировочные сборы. Но вдруг….

Неожиданно Виктора Мураховского приглашают в кабинет главы госадминистрации Бендер Романа Иванченко. Там же знакомят с новым тренером команды тираспольчанином Николаем Мандриченко.

Коней на переправе меняют!

Справка: Николай Мандриченко тренировал «Тилигул», «Конструкторул», «Зимбру», «Динамо-Авто», болгарский «Черноморец-Бургас» и ряд других клубов. В 1994 году Николай Иванович возглавлял «Тигину»
Также он работал в Академии футбола «Шериф», возглавлял юношескую сборную Молдовы U-17 и руководил национальной командой по пляжному футболу.

Какие же претензии предъявили тренеру, который привел команду к успеху? Оказывается, что он не приглашает игроков, плохо ведет себя во время игры… - короче, это как в анекдоте, что можно придраться и к столбу, если особо требуется. Придрались. Лучшего футбольного тренера в Бендерах, который делал ставку на местных футболистов, ушли.

Тренеров меняют всегда. Это логика футбольной жизни. Плохих меняют сразу. Хороших… - вообще-то не меняют. Но если и меняют, то, не вытирая ноги о них, а говоря слова благодарности и окружая почестями. Увы, в Бендерах так не умеют.

Наверняка у главы госадминистрации города Бендеры Романа Иванченко есть что рассказать по этому случаю. Хотелось бы от него услышать реальную оценку и информацию о сложившейся ситуации в футбольном клубе «Тигина».
Пока - тишина. У нас ее любят.
Ждём-с.
Григорий Воловой
  • Вчера, 16:22
  • DTV
  • Просмотров: 351
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности. ...
  • Достало: В случае бездействия... прошу лишить меня граж ...
  • Идет охота на бывших
  • Ничего личного... Об отставке Щербы и предстоящих выбор ...
  • Неожиданно: Заявление Координационного Совета Союза Опп ...
  • Король умер. Да здравствует король! Парламентарии избра ...
  • Готовьте ваши денежки! Правительство расширило перечень ...
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • Интервью президента Молдовы для ТРК "Новая Волна" (" ...
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности. ...
  • Достало: В случае бездействия... прошу лишить меня граж ...
  • Идет охота на бывших
  • Ничего личного... Об отставке Щербы и предстоящих выбор ...
  • Неожиданно: Заявление Координационного Совета Союза Опп ...
  • Король умер. Да здравствует король! Парламентарии избра ...
  • Готовьте ваши денежки! Правительство расширило перечень ...
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • Интервью президента Молдовы для ТРК "Новая Волна" (" ...
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна