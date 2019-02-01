В Бендерах всегда любили футбол. Поэтому большой трагедией, не побоюсь этого слова, были для горожан приведенный в непотребное состояние центральный стадион и отсутствие футбольной команды.
Слава богу, несколько лет назад власти города под «зеленый свет» президента и усиленное финансирование начали восстановление спортивной арены, которую сдали в эксплуатацию в прошлом году. Для бендерчан это был большой праздник. Праздником стала победа местной футбольной команды «Тигина», которая, несмотря на все перипетии, смогла занять первое место в своей дивизии "Б" первенства Молдовы, и попасть в более серьезную компанию двизии "А".
Надо откровенно сказать, что громаднейшую роль в этом сыграл главный тренер «Тигины» Виктор Мураховский. Его своеобразное, но любимое всеми местными болельщиками управление командой, можно так сказать, было фирменной карточкой клуба. Именно этот тренер смог с нуля создать команду и привести ее к заслуженной победе.
Футбольные болельщики строили планы, а тренерский состав уже на этой неделе планировал начать тренировочные сборы. Но вдруг….
Неожиданно Виктора Мураховского приглашают в кабинет главы госадминистрации Бендер Романа Иванченко. Там же знакомят с новым тренером команды тираспольчанином Николаем Мандриченко.
Справка:Николай Мандриченко тренировал «Тилигул», «Конструкторул», «Зимбру», «Динамо-Авто», болгарский «Черноморец-Бургас» и ряд других клубов. В 1994 году Николай Иванович возглавлял «Тигину» Также он работал в Академии футбола «Шериф», возглавлял юношескую сборную Молдовы U-17 и руководил национальной командой по пляжному футболу.
Какие же претензии предъявили тренеру, который привел команду к успеху? Оказывается, что он не приглашает игроков, плохо ведет себя во время игры… - короче, это как в анекдоте, что можно придраться и к столбу, если особо требуется. Придрались. Лучшего футбольного тренера в Бендерах, который делал ставку на местных футболистов, ушли.
Тренеров меняют всегда. Это логика футбольной жизни. Плохих меняют сразу. Хороших… - вообще-то не меняют. Но если и меняют, то, не вытирая ноги о них, а говоря слова благодарности и окружая почестями. Увы, в Бендерах так не умеют.
Наверняка у главы госадминистрации города Бендеры Романа Иванченко есть что рассказать по этому случаю. Хотелось бы от него услышать реальную оценку и информацию о сложившейся ситуации в футбольном клубе «Тигина». Пока - тишина. У нас ее любят. Ждём-с. Григорий Воловой