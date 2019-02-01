15 февраля в Тирасполе состоялось заседание Союза Оппозиционных Сил Приднестровья. В нем приняли участие семь сопредседателей Союза, представляющих различные общественные организации Приднестровской Молдавской Республики - общественную организацию Социальной защиты детей войны 1941-1945 гг., Приднестровскую Коммунистическую Партию, редакционный коллектив газеты «Правда Приднестровья», общественную организацию «Объединение крестьян республики», редакционный коллектив газеты «Голос Народа», Комитет защиты политзаключенных и лиц, преследуемых по политическим мотивам в Приднестровье, Комсомол Приднестровья. Присутствовали и приглашенные.
В начале заседания представитель газеты «Голос Народа» А.Л. Самоний сообщил, что лидер приднестровской оппозиции Олег Хоржан, даже находясь в местах лишения свободы, внимательно следит за политической и социальной обстановкой в республике. Александр Самоний передал всем присутствующим от имени Олега Олеговича горячий привет и пожелания плодотворной работы, а также передал, что Олег Хоржан призывает все патриотические силы ПМР сплотиться вокруг Союза Оппозиционных Сил и совместно вести борьбу за лучшее будущее для Приднестровья.
На повестке дня стояли вопросы: 1. О социально-экономической и политической обстановке в ПМР и задачах Союза Оппозиционных Сил Приднестровья в создавшейся ситуации. 2. О мерах по оказанию помощи политзаключенным и лицам, подвергающимся политическим преследованиям. 3. О некоторых организационных вопросах в работе Союза Оппозиционных Сил Приднестровья.
По первому вопросу слушали информацию Н.А. Бондаренко, которая констатировала, что уровень жизни приднестровцев продолжает падать. Наблюдается постоянный рост цен и сокращение реальных доходов населения; индексация на 7% не может компенсировать того, что наши граждане уже потеряли и теряют практически каждый день. Но самая главная причина – неумелое, мягко говоря, руководство республикой, засилие монополистического капитала, причем – представленного одной известной фирмой. Союз Оппозиционных Сил должен объединить все патриотические общественные организации республики для борьбы за социальную справедливость.
Все присутствующие высказались по данному вопросу и поддержали докладчика. Один из сопредседателей отметил - даже там, где в ПМР создаются рабочие места, зарплата настолько мизерна, что люди не могут прокормить свои семьи, поэтому и уезжают на заработки. Другой участник обсуждения добавил, что, по его мнению, в республике сейчас нет должного уважения к трудящемуся человеку, работники бесправны, все блага достаются лишь крупным чиновникам и олигархам. Принято решение - активизировать работу по привлечению патриотических общественных организаций и граждан к деятельности Союза Оппозиционных Сил Приднестровья.
По второму вопросу с информацией выступила председатель Комитета защиты политических заключенных Жуковец М.Н., которая рассказала о деятельности Комитета, а также призвала всех присутствующих всемерно оказывать юридическую, моральную и иную помощь всем политузникам, даже тем, кто не обращался за помощью в СОС. Было решено активизировать работу Союза в этом направлении, не прекращать борьбу за освобождение лидера оппозиции Олега Хоржана и защищать от нападок его честное имя, в ближайшее время вновь посетить политузницу Круглову О.Б., которая находится в колонии-поселении, а также собирать и предавать гласности информацию обо всех лицах, подвергающихся политическим репрессиям в Приднестровье.
По третьему вопросу присутствующие заслушали А.Л. Самония о ситуации в Союзе Оппозиционный Сил Приднестровья и приняли единогласное решение – вернуться к той организационной форме работы, которая была установлена первоначально при создании СОС, когда решения принимаются общим собранием соучредителей Союза. Союз Оппозиционных Сил продолжит свою деятельность в интересах народа Приднестровья. Источник