Дорожно-транспортное происшествие с участием маневрового тепловоза произошло около 15 часов в с. Ближний Хутор в районе кладбища.

На данном участке железнодорожный переезд не оборудован звуковой сигнализацией и шлагбаумом. 39-летняя женщина-водитель Volkswagen Sharan не выполнила требование дорожного знака «СТОП» и выехала на пути перед локомотивом. В салоне ещё находился супруг автоледи.



Со слов машиниста, приближаясь к переезду, он неоднократно подавал звуковой сигнал. Тепловоз двигался с небольшой скоростью – 15 км/ч (при допустимой 25 км/ч). Когда на путях появился автомобиль, машинист применил экстренное торможение.



Локомотив протянул Volkswagen Sharan около 50 метров. К счастью, никто не пострадал. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.