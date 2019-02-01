Украинский МИД не разрешит Приднестровью открыть диппредставительство в Киеве. Его пресс-секретарь Екатерина Зеленко, комментируя наше намерение «расширить представительскую карту», заявила, что «в Украине уже есть одно дипломатическое представительство — это посольство Республики Молдова. Приднестровье является частью Молдовы, и Украина как страна-гарант будет продолжать прилагать усилия, чтобы способствовать решению приднестровского вопроса».
Напомним, недавно президент Вадим Красносельский, выступая на коллегии внешнеполитического ведомства, похвалил наших дипломатов за проделанную работу по открытию в Москве представительства Приднестровья и призвал «не останавливаться на достигнутом»: следующая задача – открыть представительства в Киеве и Брюсселе. «То, что поначалу может казаться неосуществимым, со временем становится нормой жизни», — отметил он.
Украина, как следует из заявления представителя ее МИДа, с такой «нормой» не торопится соглашаться. Впрочем, Молдова тоже – напомним, ее власти расценили открытие приднестровского представительства в Москве как «провокационное действие». И тут же «наябедничали» в миссию ОБСЕ в РМ, а также намереваются отозвать из Москвы своего посла, который недостаточно «прилагал усилий по недопущению открытия представительства».
Хотя, как пишут пользователи некоторых социальных сетей, официальной таблички по месту расположения представительства Приднестровья в Москве они не обнаружили. Там располагается лишь визитка общественной организации.