Правительство в очередной раз перетасовало кадровую колоду – чиновничьи перестановки коснулись руководящего звена практически всех госадминистраций городов и районов республики. Так, в Дубоссарах со своей должностью аккурат перед 8 марта попрощается зам.главы по экономическим вопросам Наталья Башинская (как указано в правительственном распоряжении – в связи с поданным заявлением).
Чуть ранее – в январе – и тоже в связи с поданным заявлением был освобожден и уволен с государственной гражданской службы зам. главы Рыбницкой госадминистрации по экономическим вопросам Сергей Палий. Прям «мор» какой-то напал на «экономистов».
Была освобождена от занимаемой должности и, соответственно, уволена с госслужбы заместитель министра просвещения Валентина Черныш (причина – опять же «по собственному желанию, согласно поданному заявлению»). Теперь о назначениях. Правительство определилось с кандидатурой на освободившееся место зам.главы по экономическим вопросам Рыбницкой госадминистрации – в это кресло «посадили» (с приставкой и.о.) Валентина Кравченко, который до этого назначения трудился «на ниве» Управления экономики и имущества госадминистрации (был заместителем начальника).
В Бендерах была назначена на ставшее вакантным место зам.главы по социальным вопросам Светлана Познанская, а в Григориопольской госадминистрации эту же должность заняла Валентина Ильенкова.
Перемены коснулись и зама главы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, имущественным и земельным отношениям – с 15 февраля это направление в Григориопольской госадминистрации будет курировать Валерий Дмитриев.
Собственно, перемены во властных кабинетах случались, случаются и будут случаться. Такова жизнь и «диалектика» госуправления: кто-то не «тянет» - в силу недостаточности профессионализма, опыта и «видения проблем» - возложенные на него обязанности, кто-то устает от большого объема работы и, чего греха таить, постоянного стресса. У каждого – и у работодателя в лице государства, и у работника – свои причины освободить или оставить государственную службу. Это все понятно. Но вот память, нет-нет, да «вытащит» на «свет божий» события трехлетней давности, случавшиеся в разгар предвыборной кампании, когда перестановки во власти были возведены в «грех № 1» предыдущей команды управленцев, и когда нам «обещалась» такая новая «команда профессионалов», что ого-ого…
Сегодня новая команда повторяет те же шаги (или ошибки – кому как хочется), что и предыдущая, с той лишь разницей, что тогда это был «грех», а сегодня «разумная кадровая политика». Я это к тому, что пора уже писать собственную историю управления с чистого листа, не оглядываясь на «дела прошлые». Или же не совершать собственных ошибок.