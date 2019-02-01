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Константин Грибков: Просеем песок наших новостей через сито сарказма.

Константин Грибков: Просеем песок наших новостей через сито сарказма.
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ РАСТЕТ.
Какие-то люди собрались похвалить себя с ресторане "Старый Бастион". "К слову, он уже пополнил турмаршрут многих агентств". Сказали, что у нас есть портал для туристов, который должен помочь иностранцам разобраться в сложной геополитической обстановке. Портал я и гугл искали пол часа. Нашли этот привет из 90х. Сотня фотографий, из них 20 Тирасполя, 20 бендерской крепости, остальное пейзажи. Неполный десяток статей блогеров. Зачем-то есть менюшка с переключением языков на английский и немецкий, которая ни хера не работает. В общем похоже на фанерную рекламу из времён союза, конкретнее говоря - нае...во. Которое очень помогает иностранным туристам.

ВЫХОДНЫЕ: 9 АВАРИЙ И ОДИН СБИТЫЙ ПЕШЕХОД.
У нас в последнее время новости по авариям, как сводки из зоны боевых действий.

ПОДАРКИ ОТ ВЛАСТЕЙ ДУБОССАР ПОЛУЧИЛИ МАМЫ ТРЁХ НОВОРОЖДЕННЫХ МАЛЫШЕЙ.
Одни Дубоссары у нас как Нарния. Район одних позитивных новостей.

В РОССИИ СФОРМИРУЮТ БАЗУ ДАННЫХ ПРИДНЕСТРОВЦЕВ-СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ.
"Глава Официального представительства Приднестровья в Москве считает, что эта мера позволит быстрее и эффективнее оказывать помощь приднестровцам." Вы чё? Вы нам сначала помогите. Нормально себе люди свалили на ПМЖ в Россию, а тут бабах: тени прошлого, в лице Манакова. "Мы вас пооомним, будьте добры в нашу базууу". И грохот цепей и завывание ветра.

В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛСЯ ЭКСПОРТ.
Коротко и ясно. Европа квотирует металл, Россия импорт через Украину. У нас же МИД вроде разрулил всё, не?

ВАДИМ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ: ГЛАВНОЕ – СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ, НЕ ПОЛИТИЗИРУЯ ЕЕ, А ПОКАЗЫВАЯ БЕЗ ПРИКРАС И ДОМЫСЛОВ, ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ. И распорядился открыть музей жертв политических репрессий. А в перспективе и музей расказаченых казаков. Предлагаю открыть памятник логике, которая, по ходу, после продолжительной болезни у нас скончалась. Не политизируя историю мы открываем музей жертв политических репрессий. В целом, белое движение не умерло в наших сердцах. Херовато НКВД работало. Там ещё про наш вероятный будущий государственный праздник - 30 октября. Храм ещё откроют, во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской. Вот тогда и заживём. Всё-таки за казённые бабки церкви строим. Быстро и к датам.

ПОДЕЛИТЕСЬ ДОБРОТОЙ!
Это о том, что к волонтёрскому движению привлекается всё больше приднестровцев. И как мне тут недавно сказали организация БЕСПЛАТНОЙ работы, очень поощряется руководством. Организаторы на особом счету.

«ТЫ В МОЁМ СЕРДЦЕ».
В ТИРАСПОЛЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ. "В Культурно-просветительском центре Приднестровского госуниверситета собрались представители Тираспольско-Дубоссарской епархии, молодёжных православных и патриотических организаций, студенты и педагоги". Наш универ это нечто. Но зато православное и патриотическое. Как много оказывается праздников мы не знали. А день православных пенсионеров когда? А православных менеджеров и бухгалтеров?

СРЕТЕНСКИЙ БАЛ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ В ТИРАСПОЛЕ.
Ну вот. Балы и до Тирасполя добрались. И опять православной молодёжи. Никуда мне теперь дороги нет. Честно, про балы приуроченные к православным праздникам, это что-то новое в истории религии. Но в оправдание могу сказать, что балы быль деньрожденческие и к светским праздникам проводящиеся. А у нас светские праздники это 1 мая и 7 ноября. Нихеровенько так будет звучать: "Первомайский дворянский бал" или "Дворянское собрание приуроченное к седьмому ноября", а лучше крестный ход. Вот поэтому, готовьтесь к тому что первомай скоро вернётся к истокам. С разгоном казаками.

CПРОС НА «РАБОЧИЕ РУКИ» В СЛОБОДЗЕЙСКОМ РАЙОНЕ ВЫРОС В ДВА РАЗА.
Так всех б...ть на балу. У нас одни герцогини и в швеи им идти не гоже.
Всё остальное по накатанному шаблону. По три соревнования штангистов, каратистов и бадминтонистов. Главы отчитываются Президенту, Президент отчитывает глав. Что стесняются говорить о проблемах. Стыдно главы. Особенно веселят новости про коучинги для пчеловодов и тренинги для огородников. Вот это хоть наш уровень.
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  • Сегодня, 06:53
  • DTV
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