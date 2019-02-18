Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев опасается молдавского майдана. Фото РИА Новости
Для Евросоюза важной остается Украина, и он будет за нее бороться. Кто выиграет парламентские выборы в Молдавии – пророссийские социалисты или прозападные демократы, для Брюсселя не важно, там не будут против, если эти две партии создадут правящий альянс, сказал «НГ» германский политолог Александр Рар. В новый конфликт в Приднестровье европейцы не верят. По словам Рара, геополитический интерес в регионе сохраняется у США, и американцы будут бороться за то, чтобы Молдавия не осталась в зоне влияния России.
В Молдавии 24 февраля будут выбирать парламент. Для жителей республики его итоги особенно важны, так как от того, кто выиграет выборы, будет зависеть интеграционная направленность страны. То есть если у власти останутся демократы, то Молдавия будет ориентирована на ЕС и НАТО. В случае победы социалистов Республика Молдова (РМ) может развивать связи одновременно с ЕС и Россией, о чем президент Игорь Додон говорил европейским политикам во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Руководитель исследовательских проектов Германо-российского форума Александр Рар заметил, что в ЕС разочарованы Молдавией: той коррупцией и тем уровнем демократии, которые фиксируются в стране. Потому в Брюсселе будут не против, если правящий альянс создадут социалисты и демократы: разновекторность этих партий не пугает ЕС. «Молдавия – не Украина. В ЕС Украина рассматривается как территория Запада, которая не должна остаться в зоне влияния России. Эксперты не раз предупреждали ЕС о том, что в Приднестровье может возникнуть новый конфликт, но это не волнует Европу. Ее волнует Донбасс.
Геополитический интерес к Молдавии скорее всего проявят США. Американцам небезразлично, останутся ли Молдавия и Приднестровье за Россией или нет. И США будут там реализовывать свои интересы. ЕС фактически махнул рукой на Кишинев и Тирасполь», – пояснил Александр Рар.
Между тем в самой Молдавии считают предстоящие выборы определяющими. Президент Игорь Додон заявил, что опасается дестабилизации обстановки в республике после выборов, даже боится последствий. Он отметил, что если одну из партий (подразумевается Партия социалистов) отстранят от выборов или опротестуют ее поствыборные итоги, то людям останется только выйти на улицы. После этого в стране заговорили о возможном перевороте. А после того как глава Совбеза России Николай Патрушев не исключил повторения в Молдавии украинского майдана, устроенного западными силами, в республике в прямом смысле стали готовиться к войне. Ситуацию осложнило положение в Зоне безопасности (районе бывших боевых действий) на Днестре.
Неделю назад молдавская сторона заявила о том, что намерена ввести накануне выборов в Зону безопасности дополнительные воинские подразделения и технику. Это встревожило приднестровцев. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков объяснил «НГ», что накануне в Кишиневе решили вдвое увеличить количество избирательных участков в селах, подконтрольных РМ, но расположенных в Зоне безопасности. Для того чтобы выборы прошли спокойно, решили окружить избирательные участки военными. Но, заметил Беляков, в Молдавии разрешена агитация даже в день выборов, а это чревато провокациями. Поэтому приднестровская делегация выразила протест.
Кроме того, беспокойства приднестровцам добавили облеты американскими самолетами-разведчиками Зоны безопасности. Сообщалось, что они летали над российскими складами боеприпасов в селе Колбасное, наблюдались в 15 километрах от Тирасполя. Это позволило населению предположить, что дестабилизация в Молдавии после выборов (если она случится) может перекинуться и на приднестровскую территорию.
Новый посол в Молдавии Дерек Дж. Хоган хорошо говорит по-румынски и по-русски. Фото со страницы парламента РМ в Flickr В самой Молдавии накануне голосования происходят события, которые одни называют провокационными, а другие – цирком. Речь, в частности, идет о спасении двух молдавских летчиков, 3,5 года проведших в афганском плену. По словам Игоря Додона, ранее на их поиски и спасение были выделены немалые средства. Президент РМ собирается с помощью прокуратуры разобраться, куда они делись. Летчиков по просьбе Додона спасли представители России. Они теперь находятся в Москве, лечатся в больнице и не хотят пока возвращаться в Молдавию. По крайней мере они об этом заявили представителям молдавского МИДа. В Кишиневе обвинили в спасении соплеменников Додона и пригрозили расследованием. То, что его не поблагодарили, отметили простые избиратели, и, как пишут на форумах в соцсетях, «за Додона теперь проголосует даже тот, кто был против него». В это время МИД РМ решил отозвать посла в РФ Андрея Негуцэ (по той же причине). Но потом молдавские власти опомнились и заявили, что посла отзывают не за освобождение пленных россиянами, как трактовалось сначала, а за открытие ранее в Москве представительства Приднестровья. Явный просчет демократов, которые руководят правительством. Они это поняли, но поздно. И теперь все стороны подсчитывают возможные выигрыши и потери. По последнему соцопросу, проведенному Ассоциацией социологов и демографов Молдавии (АСДМ), в новый парламент пройдут только две партии и один блок. По партийным спискам в законодательный орган могут пройти Партия социалистов (ПСРМ), Демократическая партия (ДПМ) и блок ACUM, состоящий из Партии действия и солидарности и партии «Платформа достоинства и правды». За ПСРМ готовы проголосовать 43,4% опрошенных, за ДПМ – 17,1%, за ACUM – 14,1%.
Председатель АСДМ Виктор Мокану отметил, что с учетом перехода на смешанную избирательную систему которая предполагает, что по партийным спискам избирается только 50 из 101 депутата, «было бы логичным уменьшить избирательный порог до 2–4%, чтобы повысить шансы маленьких партий». Многие считали, что повысится шанс попасть в новый парламент у «Нашей партии», которая считается пророссийской и в свое время была самой рейтинговой. Однако, как выяснилось, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый переехал жить в Германию и давно нашел общий язык с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Помог Усатому стать «немцем» его заместитель по партии Илиан Кашу, который сегодня возглавляет избирательный список партии. Усатый и Кашу давно работают с западными партнерами, тогда как остальные члены «Нашей партии» продолжают считать ее пророссийской.
Согласно опросу, рейтинг доверия политических деятелей Молдавии возглавляет президент Игорь Додон (52,8%). За ним следуют председатель проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду – 28,5%, лидер социалистов Зинаида Гречанная – 26,7%, премьер-министр Павел Филип – 24,4%, лидер «Платформы DA» Андрей Нэстасе – 22,3%, председатель Демпартии Владимир Плахотнюк – 21%.
По предположению некоторых экспертов, парламентское большинство в новом законодательном органе могут создать демократы и партия Майи Санду, которой покровительствуют в США. Есть и иные мнения. Например, лидер Социал-демократической партии Виктор Шелин допускает, что социалисты создадут альянс с демократами. Тем более что, как заметил политолог Александр Рар, в ЕС по этому поводу возражать не будут.
Тем не менее, по словам Николая Патрушева, сценарий очередного майдана может реализоваться в Молдавии и в случае победы на парламентских выборах партии социалистов. Он отметил: что в США, что в ЕС и не скрывают желания продвинуть в парламент и правительство Молдавии сторонников евроатлантической интеграции. Эксперты в Кишиневе обращают внимание на то, что в Молдавии начал работать новый посол США – Дерек Дж. Хоган. Кишиневские СМИ сообщили, что новый американский представитель является офицером разведывательного управления Министерства обороны США (Defense Intelligence Agency), работал в Пакистане и Афганистане. Как замечают местные эксперты, такие специалисты появляются там, где ожидаются серьезные события. В Кишиневе связывают прибытие Хогана в Молдавию с Приднестровьем, где находятся российские войска.