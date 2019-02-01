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КОММЕНТАРИЙ АНАТОЛИЯ ДИРУНА «О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ»

КОММЕНТАРИЙ АНАТОЛИЯ ДИРУНА «О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ»

«Штыки, государь годятся для всего, кроме одного: на них нельзя сидеть».
Талейран, Наполеону


14 февраля 2019 года городской суд Тирасполя отклонил жалобу информационно-правового центра «Априори», в которой общественники просили признать недействительным заключение прокуратуры об их работе. Прокуратура настаивала, что ИАЦ «Априори» занимался политической деятельностью на иностранное финансирование.

Я не имею привычки комментировать дела во время их рассмотрения. Тем более что такое представление прокуратуры было по сути запрограммированно, после принятия нового закона о «О некоммерческих организациях». О слабости и не проработанности этого законопроекта я писал еще в 2016 году [1].Моя точка зрения по этому поводу не изменилась.

Однако, как научный руководитель ТШПИ конечно, не могу обратить, внимание, на тот факт, что представленное нами исследование «Смешанная система для Приднестровья: анализ и перспективы» в клубе 19 трактуется сотрудниками Прокуратуры как политическое мероприятия клуба, направленное на «формирование политических взглядов».

Такая оценка нашей работы, требует, в свою очередь уже с нашей стороны расставить акценты в понятии политической деятельности.

О политической деятельности
С 2000 по 2015 год я активно занимался общественно-политической деятельностью. В 2000 году был избран депутатом Тираспольского городского совета, а с 2005 по 2015 год являлся депутатом Верховного совета Приднестровья.

Но политическая деятельность это, конечно не просто формальное избрание на должность. Прежде всего, это желание и готовность на практике реализовать идеи и планы, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в республике.

Закономерно, что различного рода инициативы всегда проходят через дискуссии и обсуждения с коллегами, которые имеют другую точку зрения. Это в полной мере можно назвать «формирование мнением и взглядов» в установленном законодательстве порядке. Как это выглядело на практике? Приведу лишь несколько примеров с 2011 по 2016 год.

- это представление проекта закона о Прокуратуре в 2012 году. Думаю, что Прокурор Республики Анатолий Анатольевич Гурецкий хорошо помнит те события, включая и процесс голосования по этому вопросу.

- это организация в 2013 году митинга за свободу слова.

- это настойчивые пожелания руководства партии «Обновление» в феврале 2015 году не проводить митинг против повышения тарифов.

- это освобождение наших сторонников, задержанных после проведение митинга в феврале 2015 года.

- это участие в выборах в Верховный Совет Приднестровья в 2015 году, в которых вся избирательная кампания составила не более одной недели. Так как получить возможность выйти к избирателям удалось только по решению Верховного суда. До этого ОИК просто отказывал в регистрации.

Я еще могу понять,критику со стороны компартии в этот период или когда в попытке дискредитировать нашу деятельность представители органов безопасности обвиняли меня в получении финансирования со стороны организации «Правого сектора». Сейчас это звучит как анекдот. Но что было, то было - чего только не сделают по команде с «вверху».

Эти и многие другие события я могу отнести к занятиям политической деятельности. И могу ответственно сказать, что за эти 15 лет я получил отличный политический опыт.

В завершении по этому вопросу, хочу прямо сказать, что если я приму решение вернуться к активной политической работе, то об этом будет прямо заявлено.


Чем мы занимаемся
Сегодня я не занимаюсь политической деятельностью. С 2016 года сфера моих интересов это преподавание, а также научная исследовательская работа. Предметом исследований является динамика развития этнополитических конфликтов, а также военно-политические модели их урегулирования.

Сегодня для меня политика представляет прежде всего интерес с точки зрения политической рефлексии. Александр Пятигорский в своих лекциях по политической философии по этому поводу писал, «то, что мы называем политикой – это и есть политическаярефлексия, в которой мы оперируем разными понятиями, разными терминами. И все, что мы называем политической жизнью, политическими событиями, политическимиактами – это то, что уже нашло свое место в политической рефлексии».

Хочу обратить внимание, что развитие Приднестровья происходит в контексте процессе незавершенного конфликта с Молдовой. И от того, насколько наша государственность будет эффективной, а институты управления пользоваться доверием со стороны граждан во многом зависит, добьемся мы тех задач, за которые проголосовали граждане на референдуме в 2006 году.

В этой связи, начиная с 2017 ТШПИ начала проводить серию публичных лекций, презентаций изданий «Вестник ТШПИ»с целью представить точку зрения различных авторов о текущей социально-экономической ситуации в республике.

Дискуссииэто неотъемлемая часть любой научной работы. Возможно, не всех устраивают результаты моих исследований или выводы наших авторов, но так для того и создаютсятакого рода площадки как ТШПИ.

Мне, как практику очень хорошо известно, и понятно как функционирует наша политическая система. Здесь нет никаких иллюзий. На этом фоне выборы президента в 2016 году рассматривались мной как возможность проведения необходимой модернизации системы управления. Без этого условия все попытки Правительства исправить социально-экономическую ситуацию в Приднестровье, и вывести республику из политического кризиса, просто обречены на провал. К сожалению этого пока не произошло.

В чем проблема?
Как пишет газета Newsmaker«…прокуроров на суде, в основном, интересовала лекция Дируна о смешанной избирательной системе. Они спрашивали, действительно ли Дирун говорил, что в Приднестровье «сложилась олигархическая система правления», и сколько человек присутствовали на лекции» [2].

Формат этой статьи не позволяет мне говорить об олигархической системе управления в Приднестровье с научной точки зрения, так как именно в таком контексте мы это проблему и рассматриваем. Но как говориться, коллеги, поверьте на слово.

Отрицать сегодня в Приднестровье наличие олигархической системы управления это желание называть белое черным. Наши российские и европейские партнеры хорошо понимают, как работает механизм принятия решений, в Приднестровье и в Молдове. Это их работа.

Жители Приднестровья также прекрасно знают о влиянии отдельных экономических субъектов на политическую жизнь в республики. Думается, что при желании Александр Щерба мог бы многое рассказать, о подготовительных механизмах и процедуре его отставки.

В свою очередь, если обратиться к фактам, что можно еще раз перечитать интервью[3]спикера молдавского парламента Андриана Канду, в котором он дает свою трактовку активизации переговорного процесса между Тирасполем и Кишиневом.

Тот факт, что «встретились Гушан и Плахотнюк» не рассматривается нами как нечто необычное. Это не хорошо и не плохо, сегодня это реальность, которую надо принимать во внимание при анализе работы наших институтов власти.

Проблема заключается в том, что согласно нашим исследованиях, установленная система управления не рассматривается со стороны граждан как эффективная и справедливая.

Возможно, она способна сохранить сложившиеся в республике statusquoв экономическом плане, но работа институтов в их современном виде не в состоянии изменить качественно жизнь в республике.

Закономерно, что у многих коллег может быть другая позиция. И это правильно. Такого рода дискуссии должны проходить с аргументами, а не с помощью голословных обвинений.

Приведу лишь один пример, в результате двух социологических исследований проведенных ТШПИ в 2018 году, мы может констатировать, что за с 2016 по 2018 год рейтинг Президента Вадима Николаевича Красносельского снизился более чем в два раза. С 60,3% в 2016 году до 25% по состоянию на декабрь 2018 года.

И пока нет никаких оснований сделать вывод, что это падение не продолжиться. Другими словами, доверие со стороны граждан к Главе государства как представителя этой управленческой системы находится на низком уровне.

Как исследователь, я не могу считать нормальным тенденцию стремительного падения рейтинга главы государства. И вопрос здесь не просто в личности президента. Проблема в качестве системы сдержек и противовесов, в отсутствии механизмов, обеспечивающих необходимый уровень конкуренциив политической системе.

Но стоит отметить, что эти диспропорции в нашей системе управления появились не вчера. О недопустимости совмещения,например, таких принципов как бизнес деятельность и депутатская работа в парламенте писали еще в 2000 году в работе «Экономика Приднестровья на переходном периоде» авторы М. Бурла, В. Гушан, И. Казмалы.

Что дальше
Ситуация в обществе намного сложнее чем может казаться из окна кабинета чиновника самого высокого ранга. Тот факт, что сегодня власть, по сути,стала «вещью в себе» и закрыта от граждан, свидетельствует о наличии в обществе двух различных дискурсов.

Первый связан с максимальной концентрацией усилий со стороны партии холдинга «Шериф» с целью сохранения власти в 2021 году. Партия «Обновление» в данном случае является инструментом для достижения этой задачи.

Второй, с попытками общества само организоваться и выйти из этого замкнутого круга. При этом каналы коммуникации между обществом и властью сведены к минимуму.

Очевидно, что сегодня есть все основания для компании «Шериф», сохранить и дальше олигархическую систему управления. Способ известен - «по тихому» меняя законодательство (депутатам ВС ПМР не позавидуешь, «стрелять себе в ногу» занятие малоприятное).

Как это было сделано в случае с отменой 25% порога явки на выборы. Но такие решения малоэффективны. Они еще могут иметь тактический успех, но в стратегическом плане это отставание и поражение. Однако такая конструкция власти обречена на провал, так как в ее основе нет доверия со стороны «молчаливого большинства». Это аксиома.

На этом фоне не лишним будет еще раз напомнить своим коллегам слова Юрия Андропова, которые я цитировал на презентации исследования: «Мы не знаем общества, в котором живем». Уверен, что председатель КГБ СССР (1967-1982) и Генеральный секретарь КПСС (1982-1984), хорошо понимал, о чем он пишет.
  • Сегодня, 07:45
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