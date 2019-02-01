«Штыки, государь годятся для всего, кроме одного: на них нельзя сидеть». Талейран, Наполеону
14 февраля 2019 года городской суд Тирасполя отклонил жалобу информационно-правового центра «Априори», в которой общественники просили признать недействительным заключение прокуратуры об их работе. Прокуратура настаивала, что ИАЦ «Априори» занимался политической деятельностью на иностранное финансирование.
Я не имею привычки комментировать дела во время их рассмотрения. Тем более что такое представление прокуратуры было по сути запрограммированно, после принятия нового закона о «О некоммерческих организациях». О слабости и не проработанности этого законопроекта я писал еще в 2016 году [1].Моя точка зрения по этому поводу не изменилась.
Однако, как научный руководитель ТШПИ конечно, не могу обратить, внимание, на тот факт, что представленное нами исследование «Смешанная система для Приднестровья: анализ и перспективы» в клубе 19 трактуется сотрудниками Прокуратуры как политическое мероприятия клуба, направленное на «формирование политических взглядов».
Такая оценка нашей работы, требует, в свою очередь уже с нашей стороны расставить акценты в понятии политической деятельности.
О политической деятельности С 2000 по 2015 год я активно занимался общественно-политической деятельностью. В 2000 году был избран депутатом Тираспольского городского совета, а с 2005 по 2015 год являлся депутатом Верховного совета Приднестровья.
Но политическая деятельность это, конечно не просто формальное избрание на должность. Прежде всего, это желание и готовность на практике реализовать идеи и планы, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в республике.
Закономерно, что различного рода инициативы всегда проходят через дискуссии и обсуждения с коллегами, которые имеют другую точку зрения. Это в полной мере можно назвать «формирование мнением и взглядов» в установленном законодательстве порядке. Как это выглядело на практике? Приведу лишь несколько примеров с 2011 по 2016 год.
- это представление проекта закона о Прокуратуре в 2012 году. Думаю, что Прокурор Республики Анатолий Анатольевич Гурецкий хорошо помнит те события, включая и процесс голосования по этому вопросу.
- это организация в 2013 году митинга за свободу слова.
- это настойчивые пожелания руководства партии «Обновление» в феврале 2015 году не проводить митинг против повышения тарифов.
- это освобождение наших сторонников, задержанных после проведение митинга в феврале 2015 года.
- это участие в выборах в Верховный Совет Приднестровья в 2015 году, в которых вся избирательная кампания составила не более одной недели. Так как получить возможность выйти к избирателям удалось только по решению Верховного суда. До этого ОИК просто отказывал в регистрации.
Я еще могу понять,критику со стороны компартии в этот период или когда в попытке дискредитировать нашу деятельность представители органов безопасности обвиняли меня в получении финансирования со стороны организации «Правого сектора». Сейчас это звучит как анекдот. Но что было, то было - чего только не сделают по команде с «вверху».
Эти и многие другие события я могу отнести к занятиям политической деятельности. И могу ответственно сказать, что за эти 15 лет я получил отличный политический опыт.
В завершении по этому вопросу, хочу прямо сказать, что если я приму решение вернуться к активной политической работе, то об этом будет прямо заявлено.
Чем мы занимаемся Сегодня я не занимаюсь политической деятельностью. С 2016 года сфера моих интересов это преподавание, а также научная исследовательская работа. Предметом исследований является динамика развития этнополитических конфликтов, а также военно-политические модели их урегулирования.
Сегодня для меня политика представляет прежде всего интерес с точки зрения политической рефлексии. Александр Пятигорский в своих лекциях по политической философии по этому поводу писал, «то, что мы называем политикой – это и есть политическаярефлексия, в которой мы оперируем разными понятиями, разными терминами. И все, что мы называем политической жизнью, политическими событиями, политическимиактами – это то, что уже нашло свое место в политической рефлексии».
Хочу обратить внимание, что развитие Приднестровья происходит в контексте процессе незавершенного конфликта с Молдовой. И от того, насколько наша государственность будет эффективной, а институты управления пользоваться доверием со стороны граждан во многом зависит, добьемся мы тех задач, за которые проголосовали граждане на референдуме в 2006 году.
В этой связи, начиная с 2017 ТШПИ начала проводить серию публичных лекций, презентаций изданий «Вестник ТШПИ»с целью представить точку зрения различных авторов о текущей социально-экономической ситуации в республике.
Дискуссииэто неотъемлемая часть любой научной работы. Возможно, не всех устраивают результаты моих исследований или выводы наших авторов, но так для того и создаютсятакого рода площадки как ТШПИ.
Мне, как практику очень хорошо известно, и понятно как функционирует наша политическая система. Здесь нет никаких иллюзий. На этом фоне выборы президента в 2016 году рассматривались мной как возможность проведения необходимой модернизации системы управления. Без этого условия все попытки Правительства исправить социально-экономическую ситуацию в Приднестровье, и вывести республику из политического кризиса, просто обречены на провал. К сожалению этого пока не произошло. В чем проблема? Как пишет газета Newsmaker«…прокуроров на суде, в основном, интересовала лекция Дируна о смешанной избирательной системе. Они спрашивали, действительно ли Дирун говорил, что в Приднестровье «сложилась олигархическая система правления», и сколько человек присутствовали на лекции» [2].
Формат этой статьи не позволяет мне говорить об олигархической системе управления в Приднестровье с научной точки зрения, так как именно в таком контексте мы это проблему и рассматриваем. Но как говориться, коллеги, поверьте на слово.
Отрицать сегодня в Приднестровье наличие олигархической системы управления это желание называть белое черным. Наши российские и европейские партнеры хорошо понимают, как работает механизм принятия решений, в Приднестровье и в Молдове. Это их работа.
Жители Приднестровья также прекрасно знают о влиянии отдельных экономических субъектов на политическую жизнь в республики. Думается, что при желании Александр Щерба мог бы многое рассказать, о подготовительных механизмах и процедуре его отставки.
В свою очередь, если обратиться к фактам, что можно еще раз перечитать интервью[3]спикера молдавского парламента Андриана Канду, в котором он дает свою трактовку активизации переговорного процесса между Тирасполем и Кишиневом.
Тот факт, что «встретились Гушан и Плахотнюк» не рассматривается нами как нечто необычное. Это не хорошо и не плохо, сегодня это реальность, которую надо принимать во внимание при анализе работы наших институтов власти.
Проблема заключается в том, что согласно нашим исследованиях, установленная система управления не рассматривается со стороны граждан как эффективная и справедливая.
Возможно, она способна сохранить сложившиеся в республике statusquoв экономическом плане, но работа институтов в их современном виде не в состоянии изменить качественно жизнь в республике.
Закономерно, что у многих коллег может быть другая позиция. И это правильно. Такого рода дискуссии должны проходить с аргументами, а не с помощью голословных обвинений.
Приведу лишь один пример, в результате двух социологических исследований проведенных ТШПИ в 2018 году, мы может констатировать, что за с 2016 по 2018 год рейтинг Президента Вадима Николаевича Красносельского снизился более чем в два раза. С 60,3% в 2016 году до 25% по состоянию на декабрь 2018 года.
И пока нет никаких оснований сделать вывод, что это падение не продолжиться. Другими словами, доверие со стороны граждан к Главе государства как представителя этой управленческой системы находится на низком уровне.
Как исследователь, я не могу считать нормальным тенденцию стремительного падения рейтинга главы государства. И вопрос здесь не просто в личности президента. Проблема в качестве системы сдержек и противовесов, в отсутствии механизмов, обеспечивающих необходимый уровень конкуренциив политической системе.
Но стоит отметить, что эти диспропорции в нашей системе управления появились не вчера. О недопустимости совмещения,например, таких принципов как бизнес деятельность и депутатская работа в парламенте писали еще в 2000 году в работе «Экономика Приднестровья на переходном периоде» авторы М. Бурла, В. Гушан, И. Казмалы. Что дальше Ситуация в обществе намного сложнее чем может казаться из окна кабинета чиновника самого высокого ранга. Тот факт, что сегодня власть, по сути,стала «вещью в себе» и закрыта от граждан, свидетельствует о наличии в обществе двух различных дискурсов.
Первый связан с максимальной концентрацией усилий со стороны партии холдинга «Шериф» с целью сохранения власти в 2021 году. Партия «Обновление» в данном случае является инструментом для достижения этой задачи.
Второй, с попытками общества само организоваться и выйти из этого замкнутого круга. При этом каналы коммуникации между обществом и властью сведены к минимуму.
Очевидно, что сегодня есть все основания для компании «Шериф», сохранить и дальше олигархическую систему управления. Способ известен - «по тихому» меняя законодательство (депутатам ВС ПМР не позавидуешь, «стрелять себе в ногу» занятие малоприятное).
Как это было сделано в случае с отменой 25% порога явки на выборы. Но такие решения малоэффективны. Они еще могут иметь тактический успех, но в стратегическом плане это отставание и поражение. Однако такая конструкция власти обречена на провал, так как в ее основе нет доверия со стороны «молчаливого большинства». Это аксиома.
На этом фоне не лишним будет еще раз напомнить своим коллегам слова Юрия Андропова, которые я цитировал на презентации исследования: «Мы не знаем общества, в котором живем». Уверен, что председатель КГБ СССР (1967-1982) и Генеральный секретарь КПСС (1982-1984), хорошо понимал, о чем он пишет.