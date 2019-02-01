«Штыки, государь годятся для всего, кроме одного: на них нельзя сидеть».

Талейран, Наполеону

14 февраля 2019 года городской суд Тирасполя отклонил жалобу информационно-правового центра «Априори», в которой общественники просили признать недействительным заключение прокуратуры об их работе. Прокуратура настаивала, что ИАЦ «Априори» занимался политической деятельностью на иностранное финансирование.Я не имею привычки комментировать дела во время их рассмотрения. Тем более что такое представление прокуратуры было по сути запрограммированно, после принятия нового закона о «О некоммерческих организациях». О слабости и не проработанности этого законопроекта я писал еще в 2016 году [1].Моя точка зрения по этому поводу не изменилась.Однако, как научный руководитель ТШПИ конечно, не могу обратить, внимание, на тот факт, что представленное нами исследование «Смешанная система для Приднестровья: анализ и перспективы» в клубе 19 трактуется сотрудниками Прокуратуры как политическое мероприятия клуба, направленное на «формирование политических взглядов».Такая оценка нашей работы, требует, в свою очередь уже с нашей стороны расставить акценты в понятии политической деятельности.С 2000 по 2015 год я активно занимался общественно-политической деятельностью. В 2000 году был избран депутатом Тираспольского городского совета, а с 2005 по 2015 год являлся депутатом Верховного совета Приднестровья.Но политическая деятельность это, конечно не просто формальное избрание на должность. Прежде всего, это желание и готовность на практике реализовать идеи и планы, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в республике.Закономерно, что различного рода инициативы всегда проходят через дискуссии и обсуждения с коллегами, которые имеют другую точку зрения. Это в полной мере можно назвать «формирование мнением и взглядов» в установленном законодательстве порядке. Как это выглядело на практике? Приведу лишь несколько примеров с 2011 по 2016 год.- это представление проекта закона о Прокуратуре в 2012 году. Думаю, что Прокурор Республики Анатолий Анатольевич Гурецкий хорошо помнит те события, включая и процесс голосования по этому вопросу.- это организация в 2013 году митинга за свободу слова.- это настойчивые пожелания руководства партии «Обновление» в феврале 2015 году не проводить митинг против повышения тарифов.- это освобождение наших сторонников, задержанных после проведение митинга в феврале 2015 года.- это участие в выборах в Верховный Совет Приднестровья в 2015 году, в которых вся избирательная кампания составила не более одной недели. Так как получить возможность выйти к избирателям удалось только по решению Верховного суда. До этого ОИК просто отказывал в регистрации.Я еще могу понять,критику со стороны компартии в этот период или когда в попытке дискредитировать нашу деятельность представители органов безопасности обвиняли меня в получении финансирования со стороны организации «Правого сектора». Сейчас это звучит как анекдот. Но что было, то было - чего только не сделают по команде с «вверху».Эти и многие другие события я могу отнести к занятиям политической деятельности. И могу ответственно сказать, что за эти 15 лет я получил отличный политический опыт.В завершении по этому вопросу, хочу прямо сказать, что если я приму решение вернуться к активной политической работе, то об этом будет прямо заявлено.Сегодня я не занимаюсь политической деятельностью. С 2016 года сфера моих интересов это преподавание, а также научная исследовательская работа. Предметом исследований является динамика развития этнополитических конфликтов, а также военно-политические модели их урегулирования.Сегодня для меня политика представляет прежде всего интерес с точки зрения политической рефлексии. Александр Пятигорский в своих лекциях по политической философии по этому поводу писал, «то, что мы называем политикой – это и есть политическаярефлексия, в которой мы оперируем разными понятиями, разными терминами. И все, что мы называем политической жизнью, политическими событиями, политическимиактами – это то, что уже нашло свое место в политической рефлексии».Хочу обратить внимание, что развитие Приднестровья происходит в контексте процессе незавершенного конфликта с Молдовой. И от того, насколько наша государственность будет эффективной, а институты управления пользоваться доверием со стороны граждан во многом зависит, добьемся мы тех задач, за которые проголосовали граждане на референдуме в 2006 году.В этой связи, начиная с 2017 ТШПИ начала проводить серию публичных лекций, презентаций изданий «Вестник ТШПИ»с целью представить точку зрения различных авторов о текущей социально-экономической ситуации в республике.Дискуссииэто неотъемлемая часть любой научной работы. Возможно, не всех устраивают результаты моих исследований или выводы наших авторов, но так для того и создаютсятакого рода площадки как ТШПИ.Мне, как практику очень хорошо известно, и понятно как функционирует наша политическая система. Здесь нет никаких иллюзий. На этом фоне выборы президента в 2016 году рассматривались мной как возможность проведения необходимой модернизации системы управления. Без этого условия все попытки Правительства исправить социально-экономическую ситуацию в Приднестровье, и вывести республику из политического кризиса, просто обречены на провал. К сожалению этого пока не произошло.Как пишет газета Newsmaker«…прокуроров на суде, в основном, интересовала лекция Дируна о смешанной избирательной системе. Они спрашивали, действительно ли Дирун говорил, что в Приднестровье «сложилась олигархическая система правления», и сколько человек присутствовали на лекции» [2].Формат этой статьи не позволяет мне говорить об олигархической системе управления в Приднестровье с научной точки зрения, так как именно в таком контексте мы это проблему и рассматриваем. Но как говориться, коллеги, поверьте на слово.Отрицать сегодня в Приднестровье наличие олигархической системы управления это желание называть белое черным. Наши российские и европейские партнеры хорошо понимают, как работает механизм принятия решений, в Приднестровье и в Молдове. Это их работа.Жители Приднестровья также прекрасно знают о влиянии отдельных экономических субъектов на политическую жизнь в республики. Думается, что при желании Александр Щерба мог бы многое рассказать, о подготовительных механизмах и процедуре его отставки.В свою очередь, если обратиться к фактам, что можно еще раз перечитать интервью[3]спикера молдавского парламента Андриана Канду, в котором он дает свою трактовку активизации переговорного процесса между Тирасполем и Кишиневом.Тот факт, что «встретились Гушан и Плахотнюк» не рассматривается нами как нечто необычное. Это не хорошо и не плохо, сегодня это реальность, которую надо принимать во внимание при анализе работы наших институтов власти.Проблема заключается в том, что согласно нашим исследованиях, установленная система управления не рассматривается со стороны граждан как эффективная и справедливая.Возможно, она способна сохранить сложившиеся в республике statusquoв экономическом плане, но работа институтов в их современном виде не в состоянии изменить качественно жизнь в республике.Закономерно, что у многих коллег может быть другая позиция. И это правильно. Такого рода дискуссии должны проходить с аргументами, а не с помощью голословных обвинений.Приведу лишь один пример, в результате двух социологических исследований проведенных ТШПИ в 2018 году, мы может констатировать, что за с 2016 по 2018 год рейтинг Президента Вадима Николаевича Красносельского снизился более чем в два раза. С 60,3% в 2016 году до 25% по состоянию на декабрь 2018 года.И пока нет никаких оснований сделать вывод, что это падение не продолжиться. Другими словами, доверие со стороны граждан к Главе государства как представителя этой управленческой системы находится на низком уровне.Как исследователь, я не могу считать нормальным тенденцию стремительного падения рейтинга главы государства. И вопрос здесь не просто в личности президента. Проблема в качестве системы сдержек и противовесов, в отсутствии механизмов, обеспечивающих необходимый уровень конкуренциив политической системе.Но стоит отметить, что эти диспропорции в нашей системе управления появились не вчера. О недопустимости совмещения,например, таких принципов как бизнес деятельность и депутатская работа в парламенте писали еще в 2000 году в работе «Экономика Приднестровья на переходном периоде» авторы М. Бурла, В. Гушан, И. Казмалы.Ситуация в обществе намного сложнее чем может казаться из окна кабинета чиновника самого высокого ранга. Тот факт, что сегодня власть, по сути,стала «вещью в себе» и закрыта от граждан, свидетельствует о наличии в обществе двух различных дискурсов.Первый связан с максимальной концентрацией усилий со стороны партии холдинга «Шериф» с целью сохранения власти в 2021 году. Партия «Обновление» в данном случае является инструментом для достижения этой задачи.Второй, с попытками общества само организоваться и выйти из этого замкнутого круга. При этом каналы коммуникации между обществом и властью сведены к минимуму.Очевидно, что сегодня есть все основания для компании «Шериф», сохранить и дальше олигархическую систему управления. Способ известен - «по тихому» меняя законодательство (депутатам ВС ПМР не позавидуешь, «стрелять себе в ногу» занятие малоприятное).Как это было сделано в случае с отменой 25% порога явки на выборы. Но такие решения малоэффективны. Они еще могут иметь тактический успех, но в стратегическом плане это отставание и поражение. Однако такая конструкция власти обречена на провал, так как в ее основе нет доверия со стороны «молчаливого большинства». Это аксиома.На этом фоне не лишним будет еще раз напомнить своим коллегам слова Юрия Андропова, которые я цитировал на презентации исследования: «Мы не знаем общества, в котором живем». Уверен, что председатель КГБ СССР (1967-1982) и Генеральный секретарь КПСС (1982-1984), хорошо понимал, о чем он пишет.