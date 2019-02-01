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В Молдове готовится расправа над президентом Игорем Додоном и социалистами

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В Молдове готовится расправа над президентом Игорем Додоном и социалистами
По словам главы государства это может случиться уже в ближайшие четверг и пятницу
Президент также отметил, что не исключает, что легитимность предстоящих выборов будет поставлена под сомнение.Президент также отметил, что не исключает, что легитимность предстоящих выборов будет поставлена под сомнение.

Президент Молдовы Игорь Додон не исключает, что в предстоящие четверг-пятницу власти страны могут пойти на “какие-то крайние меры” в отношении него самого и партии, которая имеет самые большие шансы на победу.
Заявление было сделано в рамках “прямой линии” в социальной сети “Одноклассники”. В частности, Игорь Додон отметил, что в четверг по неизвестной причине будет созвано заседание парламента.
Глава государства удивлен такому решению и не исключает, что в этот день или в пятницу власти могут принять решения, касающиеся его лично или партии с наибольшими шансами на победу на выборах 24 февраля.

В данной связи Игорь Додон призвал граждан быть готовыми к любому сценарию и к массовой мобилизации по его призыву.

"Я призываю всех в четверг и пятницу, а может быть и завтра, быть готовыми к тому, что когда я выйду и призову, чтобы десятки тысяч человек были здесь, перед президентурой. Потому что если пойдут на такие крайние меры, у нас другого варианта, кроме как выйти и жестко дать отпор, не будет. Я вас очень прошу, готовьтесь к этому сценарию. Я лично и все мои коллеги к этому готовы. Я не исключаю, что призову вас всех в Кишинев и поставим точку перед выборами или сразу на выборах", – сказал Додон.

Президент также отметил, что не исключает, что легитимность предстоящих выборов будет поставлена под сомнение.

Источник: aif.md
  • Сегодня, 07:52
  • DTV
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