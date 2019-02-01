В минувший понедельник Пресс-клуб, организованный в рамках проекта «Центр поддержки ромов», стал местом обсуждения проблем ромов Приднестровья, существующих в отношении их стереотипов и разрушении штампов. В работе Пресс-клуба приняли участие не только представители власти, журналисты, педагоги и социальные работники, но и представители ромской общины. Модерировали встречу директор проекта, осуществляемого при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Европейским Союзом и Швецией, Луиза Дорошенко и координатор по работе СМИ и работе с общественностью Марина Киреева. Пресс-клуб был организован в рамках проекта не случайно, ведь именно от СМИ во многом зависит формирование общественного мировоззрения и вектор отношения к целому народу.
Членов пресс-клуба очень заинтересовала проблема социализации и интеграции ромов в общество. Изучался опыт и практика улучшения положения ромов, обсуждались пути изменения ситуации в Приднестровье. По приведенным данным, примерно 40% ромов Приднестровья не трудоустроены, более 60% не имеют начального образования, многие не имеют документов, а именно это затрудняет получение образования, медицинских услуг и трудоустройства. И хотя есть достаточно положительный опыт работы с ромскими семьями, который заинтересовал представителей СМИ и госструктур, были озвучены и негативные примеры: некоторые ромы, прикрываясь традициями, оставляют детей фактически на произвол судьбы, предпочитая образованию коммерцию, не оформляя вовремя все необходимые документы, тем самым подвергая серьезным проблемам судьбу своих детей.
В своем выступлении директор НП "Участие" Светлана Лопатина, которая выступала в качестве медиатора между общественностью и представителями ромской диаспоры, имеет авторитет среди ромов и знает об их проблемах и потребностях, рассказала об акции, приуроченной к 1 сентября 2018 года. Тогда дети-ромы получили в подарок 51 ранец со школьными принадлежностями. Для одних это послужило стимулом пойти на занятия, для других – существенной поддержкой семейного бюджета. Светлана уверена, что все беды цыган - именно от недостатка образования. Среди основных проблем общественные активисты, которые сотрудничают с ромской общиной, выделяют бедность, плохие жилищные условия, безработицу, безграмотность, незнание своих прав, отсутствие документов.
Но хотят ли сами ромы интегрироваться в наше общество, заниматься своим образованием и образованием и развитием своих детей? На это и другие вопросы честно и открыто ответил руководитель общественной организации «Шатёр на Днестре» Георгий Дамаскин: именно он лучше всех знает, каким образом можно помочь, не навредив, как воздействовать на традиционные взгляды и устои, не восстановив простых цыган против благого дела, как социализировать тех, кого не смогли социализировать ни Советская власть, ни даже энергичная Екатерина 2-я. Социальная интеграция цыган в общество – давняя и по-прежнему неразрешенная проблема. Вопрос социализации ромов – это задача властей и обществ многих стран Европы. И отнюдь не каждая страна с решением этой задачи справляется. В Старом Свете существует множество программ и стратегий. Часто, правда, они так и остаются на бумаге.
В 2003 году ОБСЕ приняла «План действий по улучшению положения рома и синти (западноевропейские ромы - Авт .) в регионе ОБСЕ». План затрагивает вопросы образования, культуры, социального положения, рабочих мест, имущественных вопросов, здравоохранения и прочее. Весь документ состоит из 139 пунктов. Он носит обобщенный рекомендательный характер. Этот документ на 23 страницах подробно рассказывает, как облегчить процесс интеграции ромской народности, придерживаясь принципов равноправия и демократичности. Авторы особо отмечают, что все процессы по интеграции необходимо делать совместно с лидерами ромских общин, чтобы они понимали принципы работы.
И в этом аспекте необходимо отметить активную и ответственную позицию лично самого цыганского барона (Георгий Васильевич не любит этого титула), спешащего на помощь соотечественникам в любой сложной ситуации, обивающего пороги администраций, наказывающего виновных и поддерживающего нуждающихся. Это неравнодушие и понимание современных задач, стоящих перед ромской диаспорой, заслуживает уважения. Поэтому с таким вниманием слушали присутствующие главу ромской диаспоры о положительных и отрицательных примерах, приводимых им фактах. В ходе встречи Георгий Васильевич неоднократно подчеркивал важность получения ромами образования, необходимости растить специалистов-ромов по всем важным для народности вопросам. С энтузиазмом встретил предложение о создании культурного центра для социальной адаптации ромских детей, в котором в то же время сохранялись бы и развивались традиции и культура этого самобытного народа. Работа центра будет направлена на социализацию ромских детей, привитие им основ морали и этики, подготовку к школе, изучение родного языка и развитие способностей. И отработка такого механизма совместных действий должна быть с участием специалистов образования, культуры, общественных активистов, педагогов-психологов. При этом нельзя забывать, что помощь специалистов может приносить результат лишь тогда, когда её принимают, поэтому важна усиленная просветительская работа среди взрослых представителей ромской национальности. В этом плане привлечение ромских женщин к работе центра, к процессу воспитания могли бы стать хорошим примером.
Координатор проекта Марина Киреева поблагодарила присутствующих за участие в работе Пресс-клуба, неравнодушие, активную жизненную позицию, призвав журналистов не создавать отрицательный образ ромов, а быть объективными, формировать новые положительные стереотипы, ведь среди цыган есть разные люди, в том числе и ученые, экономисты, врачи, политики, военные, учителя. Они работают в бизнесе и на госслужбе, платят налоги, учатся за границей и свободно владеют иностранными языками. И рассказав о традициях и истории цыганского народа, отметила, что подобные встречи помогают лучше узнать друг друга. Конечно, интеграция - процесс длительный и сложный. Но если каждый день идти маленькими и незаметными шагами, то за несколько лет можно пройти огромный путь к интеграции и мирному сосуществованию таких разных, но таких близких народов, населяющих наше многонациональное Приднестровье. Татьяна Сергеева