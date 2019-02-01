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В кортеж президента Додона врезался автомобиль


В кортеж президента Додона врезался автомобиль
В одну из машин кортежа президента Игоря Додона 22 февраля врезался легковой автомобиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь администрации президента Кармена Лупей.
Как написала Лупей, автомобиль врезался в одну из машин охраны президента. По предварительной информации, уточнила пресс-секретарь, виновник аварии — водитель легкового автомобиля, врезавшегося в кортеж. Лупей написала, что он не учел метеоусловий и превысил скорость.
Пресс-секретарь отметила, что никто в аварии не пострадал.
По информации источников NM, авария произошла на Леушенской трассе.
Источник

В кортеж президента Додона врезался автомобиль

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил на своей странице в Фэйсбуке:
Я в безопасности! В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако поврежден автомобиль сотрудников службы безопасности.
Прошу всех коллег, друзей, сторонников воздержаться от спекуляций на тему этого ДТП.

Знаю, что накануне выборов могут возникнуть разные теории и сценарии, но давайте мы будем считать это происшествие стечением неудачных обстоятельств, которые порой происходят в жизни, пусть и чаще, чем нам хотелось бы.
Я в порядке, сейчас направляюсь на встречу с гражданами. Уверенно движемся дальше!
  • Вчера, 16:48
  • DTV
  • Просмотров: 405
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