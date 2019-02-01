По предварительным данным, водитель автомобиля Audi не справился с управлением и вылетел на встречку

Авария произошла 23 февраля между сёлами Бутучаны и Попенки примерно в 18:00. 25-летний водитель Audi не справился с управлением, выехал на полосу встреченного движения и совершил лобовое столкновение с BMW. За рулём автомобиля находился 20-летний молодой человек, который вместе с четырьмя попутчиками следовал из Тирасполя в Рыбницу. Очевидцы аварии вызвали скорую помощь и милицию.

Погибла 24-летняя пассажирка BMW, сообщают Новости Приднестровья.