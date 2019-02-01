Dnestr.TV

 
0

ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: ЭТО ХОРОШО, ЧТО «ШЕРИФ» НАПЛЕВАЛ НА РОССИЮ

ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: ЭТО ХОРОШО, ЧТО «ШЕРИФ» НАПЛЕВАЛ НА РОССИЮ
Политический аналитик Виталий Андриевский, активно поддерживающую правящую Демпартию, курс на евроинтеграцию и разрыв с Россией, похвалил компанию «Шериф» и лидера Приднестровья Вадима Красносельского за подвоз приднестровцев на участки с целью голосования за ДПМ.

«Это хорошо, что «Шериф» наплевал на Россию! Наконец-то приднестровский бизнес осознал, что у него есть свои интересы, и в этих интересах — интеграция в Молдову. Если люди не могут добраться до участков — хорошо, что им помогают до них доехать. И мне всё равно, кто это будет делать — «Шериф», Красносельский или даже сама Россия», — заявил Андриевский в эфире молдавского телеканала TV-8.
  • Сегодня, 10:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Достало: В случае бездействия... прошу лишить меня граж ...
  • Идет охота на бывших
  • В Приднестровье бросили все силы на удержание власти ол ...
  • Неожиданно: Заявление Координационного Совета Союза Опп ...
  • Король умер. Да здравствует король! Парламентарии избра ...
  • Готовьте ваши денежки! Правительство расширило перечень ...
  • Снимаем, назначаем…
  • Оппозиция Приднестровья переругалась
  • Чорба Геннадий: Хватит бояться! Хватит дрожать!
  • «Суд не отвечает на вопросы». В Тирасполе общественники ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Достало: В случае бездействия... прошу лишить меня граж ...
  • Идет охота на бывших
  • В Приднестровье бросили все силы на удержание власти ол ...
  • Неожиданно: Заявление Координационного Совета Союза Опп ...
  • Король умер. Да здравствует король! Парламентарии избра ...
  • Готовьте ваши денежки! Правительство расширило перечень ...
  • Снимаем, назначаем…
  • Оппозиция Приднестровья переругалась
  • Чорба Геннадий: Хватит бояться! Хватит дрожать!
  • «Суд не отвечает на вопросы». В Тирасполе общественники ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна