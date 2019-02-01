Политический аналитик Виталий Андриевский, активно поддерживающую правящую Демпартию, курс на евроинтеграцию и разрыв с Россией, похвалил компанию «Шериф» и лидера Приднестровья Вадима Красносельского за подвоз приднестровцев на участки с целью голосования за ДПМ.



«Это хорошо, что «Шериф» наплевал на Россию! Наконец-то приднестровский бизнес осознал, что у него есть свои интересы, и в этих интересах — интеграция в Молдову. Если люди не могут добраться до участков — хорошо, что им помогают до них доехать. И мне всё равно, кто это будет делать — «Шериф», Красносельский или даже сама Россия», — заявил Андриевский в эфире молдавского телеканала T

V-8.