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За минувшую неделю в Приднестровье зафиксировано около 200 преступлений

За минувшую неделю в Приднестровье зафиксировано около 200 преступлений
В период с 22 по 28 на территории Приднестровья было зарегистрировано 199 заявлений и сообщений о преступлениях. По 164-ём из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано: 1 убийство (раскрыто), 3 грабежа (все раскрыты), 34 кражи (18 раскрыты по горячим следам), 1 угон (подозреваемый задержан). Выявлено и задокументировано 10 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 2 вымогательства и 1 преступление в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам), сообщает mvdpmr.org

Сотрудниками ОВД были разысканы 11 человек, обвиняемые в совершении преступлений и объявленные в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД Приднестровья выявили и задержали 5 госдолжников и 1 обвиняемого в совершении преступления.

За минувшую неделю на дорогах республики произошло 5 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы, два погибли. Зарегистрировано также 35 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 829 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлены 27 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения.

С 22 по 28 февраля на территории Приднестровья зарегистрировано 5 пожаров: 3 – в городе Дубоссары, по одному – в селе Красная Горка Григориопольского района и в городе Каменка. Погибших нет. Травмы получил 1 человек. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола. Из них: 8 – на территории Тирасполя, по 4 – в Рыбницком районе и в Бендерах, 3 – в Слободзейском районе, по 2 – в Дубоссарском и Каменском районах, а также 1 – в Григориопольском районе.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:48
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