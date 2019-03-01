Широкая Масленица в крепостиВ крепостном парке с марта по ноябрь запланировано проведение 25 культурно-массовых мероприятий. Сезон праздников откроется 10 марта народным гулянием «Широкая Масленица». Территорию парка поделят на тематические локации по дням масленичной недели. На площадках организуют концерты, мастер-классы, игры, забавы, питание. Праздничное настроение будут создавать яркие, объемные инсталляции, изображающие фигуры Весны, Зимы, Солнца. Свой сюрприз готовит и Управление по питанию. В рамках акции «Поваренок» повара проведут занятия для детей по выпеканию блинов. Организуют мастер-классы по валянию шерсти, изготовлению масленичных кукол, росписи тарелок и другие. Также все желающие смогут принять участие в раскрашивании двухметровых матрешек. Необычными в этот день будут игры и забавы: метание валенка, футбол метлами, бой мешками и прочее.
«Общая тема гуляния - Широкая Масленица. Творческие коллективы Управления культуры готовят масленичные песни, танцы, хороводы. При входе в парк красавицы в русских народных костюмах организуют фуршетный стол с самоваром, всем желающим будут предложены чай, баранки, конфеты. На площадках будут работать аниматоры, организуют фотозоны. Дети смогут покататься на паровозике, лошадках, уточках и печке с Емелей», - пояснил и. о. начальника Управления культуры Вячеслав Долгодворов.
В рамках народного гуляния подведут итоги трех городских конкурсов – по изготовлению блинов, матрешек и самоваров.
Финалом праздника станет сжигание четырехметрового чучела Масленицы. Ему предшествует файер-шоу.
Праздничная ярмарка откроется в 12-00 ч. Локации начнут работу в 14-00. На 17-00 ч. запланировано сжигание чучела.