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8 аварий и один сбитый пешеход

8 аварий и один сбитый пешеход
За выходные в Приднестровье зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий: в Бендерах – 4, в столице – 3 и в Григориополе – 1.
Пресс-служба МВД уточняет, что в трёх случаях водители не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом. Так, в субботу утром на ул. 40 лет Победы в Бендерах водитель Mitsubishi столкнулся с BMW, двигавшимся позади.

Около 13 часов того же дня ДТП по аналогичной причине произошло в Григориополе. 73-летний водитель Renault врезался в стоявшую позади Audi.

В воскресенье утром аварийную ситуацию на столичной улице Карла Маркса создала автоледи. Сдавая назад на своей Audi, она совершила столкновение с Seat. Никто не пострадал.

2 марта в Бендерах зафиксированы два факта наезда на препятствие. Ранним утром, двигаясь по ул. Панина, 45-летний таксист не справился с управлением своим автомобилем марки Dacia и наехал на бордюрный камень. Примерно в 16:20 произошло ДТП на ул. Суворова, в районе железнодорожного переезда. Не справился с управлением и врезался в закрытый шлагбаум 35-летний водитель Volkswagen.

Причиной ДТП в Тирасполе стала невнимательность водителя Mercedes. 44-летний мужчина отвлёкся от управления и не заметил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествие произошло на ул. 25 Октября примерно в 12:30. 23-летняя женщина-пешеход отделалась ушибами и отказалась от госпитализации.

Ещё одно дорожное ЧП произошло из-за грубого нарушения ПДД 70-летним водителем Mercedes. На пересечение ул. Шевченко и 9 января пенсионер выехал на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с Mazda.

Нарушение правил привело к аварии, которая произошла в Бендерах на ул. Панина примерно в 15:30. 45-летний водитель Renault при повороте налево не убедился в безопасности манёвра. Произошло столкновение с Lexus. Оба транспортных средства получили существенные повреждения.
  • Сегодня, 07:41
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