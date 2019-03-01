Правительство приняло решение о создании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения республики. В течение недели со дня выхода в свет правительственного постановления (от 6 марта) министерства, ведомства и общественные организации должны делегировать в состав комиссии своих представителей, которые, не жалея живота своего, будут «снижать смертность» и формировать у нас здоровый образ жизни.



Ну, друзья, дело нужное (в смысле - комиссия) – не все же нам в борьбе со смертью взывать к всевышнему и уповать на его милость! Вон в Парканах, озабоченных высокой смертностью среди людей среднего возраста, уже провели крестный ход, теперь надо это дело подкрепить и атеистической комиссией. Когда два таких – божественных и вполне материалистичных - «факторов» объединятся, нам и больницы нафиг не нужны будут: молитвами, крестными ходами и «комиссионными» мерами одолеем все болячки.



А если серьезно, то сегодня не комиссии нужно создавать с участием широкой, а оттого бесполезной общественности (как правило, шуму много, а толку – ноль), а реанимировать наше здравоохранение. Намедни угораздило меня попасть в республиканскую клиническую больницу. Давненько не был – ужаснулся! Нищета и убожество – обшарпанные стены, в приемном отделении в каком-то коридорном, холодном закутке больным пациентам накладывают гипс, в отделениях (во всяком случае, в том, в котором я лежал) отсутствуют душевые, вода из крана льется еле теплая, бабы бегают с бутылками, мужики понимающе зубоскалят, в туалетах не работают (или работают отвратительно) сливные бачки, в самом туалете всего два, пардон, «очка», которых явно не хватает на отделение, жуткие, неопределённого окраса, постельные принадлежности (нос воротите? Несите из дома). Короче, бытовой ужас. На дворе 21 век, а мы, такие самодостаточные, как будто из пещерного еще не выбрались. Я уже не говорю про больничную еду – каши и как клейстер макарон за 10 дней наелся на всю жизнь! Но зато полезненько, полезненько!



О медикаментах разговор отдельный – вернее, и разговора-то не получится, поскольку медикаментов нет. Больничных - все за счет пациента. Хотя, вру – я загремел в больничку по линии скорой помощи, то есть был угрентным, и мне – по медицинским показаниям – при «приеме» первый и последний раз поставили больничную капельницу. Потом все сам, сам – по списочку: медикаменты, растворы, таблетки, шприцы, системы и т.д.!

Ох, как я в эти дни вспоминал тихим незлобливым словом нашу новую власть, которая, помнится, еще год-два назад, захлебываясь от восторга, на победной волне рапортовала о первой своей «победе» - в стране наступила бесплатная медицина! Как президент «гремел» на каком-то совещании и требовал от медиков «покончить со списками на лекарства», как ТСВшники показывали счастливые, благодарные «физии» пациентов, которые согласно кивали головами: да, да, все бесплатно, а потом, после ухода телевизионщиков, бежали в близлежащие аптеки, как матерились медики, которых «заставляли играть» в бесплатную медицину при гособеспечении медикаментами всего на 17 – 25 %.



Где она – та бесплатная медицина? Не было и не будет (такой Союз развалили!) – и такова реальность, к которой нам пора бы привыкнуть. Но если с медикаментами за свой счет мы как-то уже смирились, то с грязными сортирами (их санитарки, конечно, драют, но людей, притом больных и по большей части – глубоко пожилых, много, за всеми не углядишь), худыми матрацами, застиранными простынями (где те тысячи новых постельных комплектов, которые якобы поступили в наши больницы, о которых недавно новостийщики сообщали?), еле теплой водой как-то не получается. Мы, блин, фонтаны строим, многочисленные часовни возводим, парки разбиваем, а в унитазе сливную систему в бачке поменять не можем. Денег в бюджете нет? На парки есть, на «сральню», опять пардон – нет? Так найдите, фонтан сделайте не музыкальный, а обычный, парк поскромнее разбейте, а часть денег пустите хотя бы на бытовое обустройство наших больниц. Ну, честное слово, позорище! Или, может, нам опять к Богу обратиться, да какой-нибудь крестный ход организовать? Вдруг поможет?

Семен Погребняк