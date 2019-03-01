«Днестр-ТВ» не раз уже писал о том, что власти решительно взялись за должников по оплате коммунальных услуг: законодательное поле «засевается» новыми инициативами по борьбе с злостными неплательщиками, закручиваются гайки, вводятся штрафные санкции. Словом, с нынешними не забалуешь!

На днях правительство «разродилось» очередным Комплексом мер, направленным на снижение задолженности по оплате за жилое помещение и оказанные коммунальные услуги.



По заверению правительства, предложенные меры разработаны (цитирую) «в целях определения единого подхода к проведению работ по снижению задолженности потребителей по оплате за жилое помещение и (или) оказанные коммунальные услуги, а также в целях принятия мер, направленных на организацию своевременного взимания платежей организациями, оказывающими жилищные и коммунальные услуги».



Для эффективной работы с задолжниками правительство предлагает коммунальщикам на постоянной основе выявлять потребителей, не платящих за «коммуналку», оповещать их о необходимости оплаты и существующей ответственности за это. Тепло-водо-электро-газоснабжающие организации также должны направлять в адрес неплательщиков претензии о необходимости погашения задолженности и «пугать» их всеми возможными – в рамках закона, конечно же – карами.



Если увещевания на должников не подействуют, то в ход запустят «тяжелую артиллерию» - начисление пени в сроки и в размерах, установленных законодательством, ограничение подачи коммунальных услуг, взыскание задолженности на основании исполнительных надписей нотариуса; в судебном порядке, ограничение выезда из республики и т.д.

Словом, «коммуналку» легче оплатить, чем потом иметь проблемы. Но хотелось бы, чтобы та самая «коммуналка» не съедала половину нашего личного бюджета. Дайте народу достойную зарплату, и он (народ) долги копить не будет.

Иван Загоруйко

