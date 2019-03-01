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Стажёрам ООН Молдовы вручены дипломы

Стажёрам ООН Молдовы вручены дипломы
В Кишиневе, в рамках третьего выпуска Программы стажировок ООН Молдовы для людей из мало представленных групп, состоялась торжественное вручение дипломов о прохождении практики в разных Агентствах ООН. Среди выпускников - представители национальных, этно-лингвистических, религиозных, и сексуальных меньшинств, люди, живущие с ВИЧ - СПИДом, а также, люди с ограниченными возможностями (ЛОВ) - 12 человек в возрасте от 19 до 40 лет с обоих берегов Днестра.

По словам члена Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, Евгения Голощапова, целью Программы стажировок является поощрение интеграции лиц с меньшими шансами в профессиональной сфере, а также создание условий для организаций и учреждений, чтобы они, по примеру ООН, предлагали аналогичные возможности. «Стажёры в течение 4-6 месяцев участвовалив мероприятиях и деятельности различных программ и агентств ООН. Стажировка дала каждому из них уникальную возможность познакомиться изнутри с работой подразделений ООН и перенять ценный опыт работы в международной организации», - сказал Голощапов.

Координатор Программы по продвижению Равенства и Недискриминации УВКПЧ ООН Ксения Симинчук, подчеркнула, что Программа стажировок направлена на интеграцию и принятие людей, обладающими меньшими шансами на трудоустройство. «Принимая женщин и мужчин из мало представленных групп на стажировку в разные Агентства ООН Молдова, мы предоставляем возможность начинающим специалистам развить свои знания, умения и навыки с практической точки зрения, с акцентом на возможные требования со стороны потенциальных работодателей». – поясняет Симинчук.
В рамках Программы стажировки состоялось четыре тренинга, в том числе и по правам человека, а также два «психологических кофе» - неформальное общение за чашкой кофе под руководством эксперта психолога, в котором участвовали стажеры, супервайзеры, коллеги из ООН.
В УВКПЧ ООН стажировку проходило 3 интерна, которые повысили профессиональные знания в области прав человека.

Активист группы межэтнической солидарности Надежда Пеева, как представитель этнического меньшинства в Молдове, отметила,что полученные во время стажировки в ООН знания направит на изменение ситуации в области прав человека в Гагаузии.
«Самое главное то, что я получил возможность попробовать свои силы в международной организации, общаясь с самыми разными людьми, говоря с ними на разных языках и применяя на практике ранее полученные в институте знания. Стажировка перекликается с моим образованием специалиста в области международных отношений», - подытожил Олег Палян.

Со словами благодарности к представителям ООН обратился стажер из Приднестровского региона Александр Ковальчук. «Спасибо всей команде УВКПЧ ООН в Молдове за то, что я почувствовал себя членом семьи ООН. Теперь я знаю, что есть права человека, и знаю как их применять в повседневной жизни. А, ещё мной гордится мама, радуется – это очень дорогого стоит», - подытожил секретарь Платформы устойчивого (общинного) развития Ковальчук.
Все интерны были единодушны в том, что важность данной Программы стажировок сложно переоценить.

«В настоящее время проблемы с трудоустройством испытывают социально незащищенные слои населения и не только они. ООН открывает свои двери всем, воплощая в жизнь основной принцип общества, в котором есть место для всех: «никто не должен оставаться позади», - констатировали стажёры программы.
По завершению церемонии награждения стажеров, собравшиеся ещё долго не расходились, продолжая обсуждать полученные знания и делиться между собой мнениями.
  • Сегодня, 09:50
  • DTV
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